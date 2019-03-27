Son Dakika Haberleri: İsrail'in Golan'daki Varlığını Meşrulaştıracak Tehlikeli Süreci Başlattılar"

İsrail'in Golan'daki Varlığını Meşrulaştıracak Tehlikeli Süreci Başlattılar"

1 saat önce

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Golan Tepeleri'nin fiilen, zorbalıkla, 'ben yaptım oldu' diyerek, İsrail'in bu manadaki tezlerini, hedeflerini, fiili varlığını meşrulaştıracak, uluslararası kabul noktasında önünü açacak tehlikeli bir süreci başlattılar.

İsrail'in Golan'daki Varlığını Meşrulaştıracak Tehlikeli Süreci Başlattılar
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, " Golan Tepeleri'nin fiilen, zorbalıkla, 'ben yaptım oldu' diyerek, İsrail'in bu manadaki tezlerini, hedeflerini, fiili varlığını meşrulaştıracak, uluslararası kabul noktasında önünü açacak tehlikeli bir süreci başlattılar." dedi.

Partisinin Yalova İl Başkanlığını ziyaret eden Uysal, burada düzenlediği basın toplantısında, Yalova Belediye Başkan adayı Rıdvan Acar için destek istedi.

Uysal, kapalı kapılar ardında bir takım siyasi partilerin anlaşmış olabileceğini ancak siyasi partilerin vazifesinin insanımızın önündeki alternatifleri çoğaltmak olduğunu belirterek, "Bizler de Demokrat Parti olarak Türkiye'yi bu iki kutupluluğa mahkum etmemek, Türkiye'nin gerçek gündeminin konuşabilmesi, insanlarımızın beklentilerini, yerel hizmetlerin konuşulabilmesi adına 'Mahkum değilsin Türkiyem, Demokrat Parti var' diyerek mücadeleyi yapıyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını ilan eden başkanlık kararını imzalamasıyla ilgili soruya da yanıt veren Uysal, "Tabii Orta Doğu'da, Türkiye 'ölümlerden ölüm beğenme' mecburiyetinde kalıyor. Suriye'de bir tarafta Rusya, İran; öbür tarafta ABD'nin başını çektiği İsrail, Suudi Arabistan ve Mısır hattında yeni bir blok oluşuyor. Bu bölgenin huzuru, refahı, istikrarı adına Türkiye'nin ilgi ve etki sahasında olan her meseleyi elbette dikkatle takip etmeli, müdahalelerde bulunmalıdır." ifadesini kullandı.

Uysal, Trump'ı aldığı karar nedeniyle eleştirerek, şunları kaydetti:

"Trump, geleneksel dış politika çerçevesinden uzaklaşmış, bir takım şahsi, öngörülemez tavır ve politikalar geliştiren bir lider figürü olarak iradeyi eline aldığından itibaren olanları gördük. Kudüs'ün başkent ilan edilmesi, bugün de BM'nin kararlarıyla Suriye toprağı olarak kabul edilen Golan Tepeleri'nin fiilen, zorbalıkla, 'ben yaptım oldu' diyerek, İsrail'in bu manadaki tezlerini, hedeflerini, fiili varlığını meşrulaştıracak, uluslararası kabul noktasında önünü açacak tehlikeli bir süreci başlattılar. Kadim dönemlerden itibaren hem semavi dinlerin merkezi hem 'bereketli hilal' olarak ifade ettiğimiz bu coğrafya pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ama bugün kan ve gözyaşının hakim olduğu bir coğrafya. Burada Türkiye, başta İran, Suudi Arabistan ve Mısır, bölgenin başat Müslüman ülkeleri bu bölgenin istikrarı adına bölgeye en az silahın girmesini temin etmelidir."

Toplantı sonunda Rıdvan Acar, eski başbakanlardan merhum Adnan Menderes'in orijinal rozetini Uysal'a hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:12 Kaynak: AA

Golan Tepeleri, Demokrat Parti, Uysal, İsrail, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yalova Belediyesi'nden Skandal! Bakanlığın Hibe Bisikletlerini 3 Yıl Depoda Saklamışlar Ford, Rusya'daki Otomobil Üretimini Sonlandırıyor "2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti Polislerle Ortak Plan Yapan Genç Adam, Gözaltına Alındığı Sırada Sevgilisine Evlilik Teklifinde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 21:53:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail'in Golan'daki Varlığını Meşrulaştıracak Tehlikeli Süreci Başlattılar"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]