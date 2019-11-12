Son Dakika Haberleri: İsrail'in güneyinde gergin bekleyiş sürüyor (1)
Son Dakika Güncel İsrail'in güneyinde gergin bekleyiş sürüyor (1) - Son Dakika

İsrail'in güneyinde gergin bekleyiş sürüyor (1)

7 saat önce

Gazze'den atılan roketin Sderot kentinde bir tekstil fabrikasına isabet etmesi sonucu çıkan yangın İsrail itfaiyesinin fabrikadaki yangını söndürmeye çalışması Yangın sebebiyle yükselen dumanlar Yanan fabrikanın sahibi Avi Barssessat ile röportaj İsrail ordusunun İslami Cihad Hareketi'nin...

Gazze'den atılan roketin Sderot kentinde bir tekstil fabrikasına isabet etmesi sonucu çıkan yangın

İsrail itfaiyesinin fabrikadaki yangını söndürmeye çalışması

Yangın sebebiyle yükselen dumanlar

Yanan fabrikanın sahibi Avi Barssessat ile röportaj İsrail ordusunun İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın Gazze Şeridi'ndeki evine düzenlediği saldırıyla başlayan, Gazze'den atılan roketlerle yükselen tansiyon nedeniyle İsrail'in güneyinde gergin bekleyiş sürüyor.

İsrail askerleri, atılan roketler nedeniyle Gazze sınırına yakın bölgelere giden birçok yolu ulaşıma kapattı.

Gazze sınırına yakın bölgelerde sokakların boş olması, artan tansiyon nedeniyle bölge sakinlerinin evlerinde kalmayı tercih ettiğini gösteriyor.

Tüm okulların tatil edildiği bölgede, tren seferleri de iptal edildi.

Roket fabrikaya isabet etti

Öte yandan Gazze'den atılan roketin Sderot kentinde bir tekstil fabrikasına isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

İsrail itfaiyesi fabrikadaki yangını söndürmeye çalışırken, alevler çevredeki iş yerlerine de sıçradı.

Yanan fabrikanın sahibi Avi Barssessat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde bir patlama duyduğunu, iş yerine geldiğinde alevlerle karşılaştığını söyledi.

Barssessat, artan gerilim nedeniyle sabah iş yerini açmadığını, bu sebeple roketin isabet ettiği anda fabrikada kimsenin bulunmadığını ifade etti.

İsrail'in güneyinde gergin bekleyiş sürüyor (1)

İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail'de VAR skandalı: Pozisyonu değil otoparkı gösterdiler
Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı İsrail'de çarpıcı Türkiye anketi: Katılımcıların yüzde 53'ü Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 00:57:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail'in güneyinde gergin bekleyiş sürüyor (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]