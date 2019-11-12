İsrail ordusunun İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın Gazze Şeridi'ndeki evine düzenlediği saldırıyla başlayan, Gazze'den atılan roketlerle yükselen tansiyon nedeniyle İsrail'in güneyinde gergin bekleyiş sürüyor.

İsrail askerleri, atılan roketler nedeniyle Gazze sınırına yakın bölgelere giden birçok yolu ulaşıma kapattı.

Gazze sınırına yakın bölgelerde sokakların boş olması, artan tansiyon nedeniyle bölge sakinlerinin evlerinde kalmayı tercih ettiğini gösteriyor.

Tüm okulların tatil edildiği bölgede, tren seferleri de iptal edildi.

Roket fabrikaya isabet etti

Öte yandan Gazze'den atılan roketin Sderot kentinde bir tekstil fabrikasına isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

İsrail itfaiyesi fabrikadaki yangını söndürmeye çalışırken, alevler çevredeki iş yerlerine de sıçradı.

Yanan fabrikanın sahibi Avi Barssessat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde bir patlama duyduğunu, iş yerine geldiğinde alevlerle karşılaştığını söyledi.

Barssessat, artan gerilim nedeniyle sabah iş yerini açmadığını, bu sebeple roketin isabet ettiği anda fabrikada kimsenin bulunmadığını ifade etti.

Roket sirenleri çalmaya devam ediyor

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden bu yana Gazze'den 150'ye yakın roket atıldığı, bunlardan 60'tan fazlasının İsrail'e ait hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bölgede zaman zaman roket sirenleri çalmaya devam ederken, gerilimin giderek tırmanmasından endişe ediliyor.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun bu sabah düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından Gazze'den başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine roket atılmıştı.

İsrail bu sabah ayrıca İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro üyesi Ekrem el-Accuri'nin Suriye'nin başkenti Şam'daki evine de operasyon düzenlemiş, saldırıda biri Accuri'nin oğlu 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.