İsrail'in güneyinde trafik kazası - Son Dakika
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İsrail'in güneyinde trafik kazası

28.05.2022 21:38

İsrail'in güneyinde yer alan Arava çölü yakınındaki Paran kasabasında 1 çekici ile 2 aracın çarpışması sonucu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail'in güneyinde yer alan Arava çölü yakınındaki Paran kasabasında 1 çekici ile 2 aracın çarpışması sonucu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail'in güneyinde yer alan Arava çölü yakınındaki Paran kasabasındaki 90 yolu üzerinde 1 çekici ile 2 araç çarpıştı. Meydana gelen kaza nedeniyle aralarında 13 yaşında bir kız çocuğu ve 4 yaşında bir erkek çocuğunun bulunduğu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazada ayrıca 40 yaşındaki bir adamın yaralandığı ve helikopterle hastaneye sevk edildiği belirtildi.

İsrail polisi kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

(Muhammed Rabah/İHA)

İsrail'in güneyinde trafik kazası
İsrail'in güneyinde trafik kazası
İsrail'in güneyinde trafik kazası
İsrail'in güneyinde trafik kazası
İsrail'in güneyinde trafik kazası

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Balıkesir'de trafik kazası; 1 ölü 2 yaralı Balıkesir'de trafik kazası; 1 ölü 2 yaralı Şanlıurfa'da trafik kazası: 8 yaralı Şanlıurfa'da trafik kazası: 8 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İsrail'in güneyinde trafik kazası - Son Dakika


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