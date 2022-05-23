İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlalleri protesto edildi - Son Dakika
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İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlalleri protesto edildi

23.05.2022 23:38

Yürüyüşten detaylar Filistinli göstericilerin Harem-i İbrahim Camisine girişiminde bulunması İsrail güçlerinin engellemesi ve göstericilere müdahalesi İsrail güçlerinin göstericilere karşı sesli bomba kullanması Fetih Hareketi Üyesi Müfit el-Şerbati ile röportaj EL HALİL - İşgal altındaki...

Yürüyüşten detaylar

Filistinli göstericilerin Harem-i İbrahim Camisine girişiminde bulunması

İsrail güçlerinin engellemesi ve göstericilere müdahalesi

İsrail güçlerinin göstericilere karşı sesli bomba kullanması

Fetih Hareketi Üyesi Müfit el-Şerbati ile röportaj EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'nin kutsiyetini hedef alan birtakım ihlalleri protesto etmek için yürüyüş düzenledi. İsrail güçleri, camiye giden yolları kapatarak, Filistinli göstericilere müdahale etti.

İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlalleri protesto edildi
İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlalleri protesto edildi
İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlalleri protesto edildi
İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlalleri protesto edildi
YORUMLAR
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New York'taki 'İsrail Günü' kutlamaları Ortodoks Yahudiler ve Filistinlilerce protesto edildi New York'taki 'İsrail Günü' kutlamaları Ortodoks Yahudiler ve Filistinlilerce protesto edildi Fotoğraf: Batı Şeria'nın Beit Dajan Köyünde Protestocular İsrail Askeriyle Çatıştı Fotoğraf: Batı Şeria'nın Beit Dajan Köyünde Protestocular İsrail Askeriyle Çatıştı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlalleri protesto edildi - Son Dakika


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