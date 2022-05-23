Yürüyüşten detaylar
Filistinli göstericilerin Harem-i İbrahim Camisine girişiminde bulunması
İsrail güçlerinin engellemesi ve göstericilere müdahalesi
İsrail güçlerinin göstericilere karşı sesli bomba kullanması
Fetih Hareketi Üyesi Müfit el-Şerbati ile röportaj EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'nin kutsiyetini hedef alan birtakım ihlalleri protesto etmek için yürüyüş düzenledi. İsrail güçleri, camiye giden yolları kapatarak, Filistinli göstericilere müdahale etti.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlalleri protesto edildi - Son Dakika