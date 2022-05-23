İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlalleri protesto edildi

Yürüyüşten detaylar

Filistinli göstericilerin Harem-i İbrahim Camisine girişiminde bulunması

İsrail güçlerinin engellemesi ve göstericilere müdahalesi

İsrail güçlerinin göstericilere karşı sesli bomba kullanması

Fetih Hareketi Üyesi Müfit el-Şerbati ile röportaj EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'nin kutsiyetini hedef alan birtakım ihlalleri protesto etmek için yürüyüş düzenledi. İsrail güçleri, camiye giden yolları kapatarak, Filistinli göstericilere müdahale etti.