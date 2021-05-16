- İsrail'in hava saldırılarında ölü sayısı 174'e yükseldi- Gazze'de siviller yıkılan binaların enkazından çıkarılıyor - Son Dakika

- İsrail'in hava saldırılarında ölü sayısı 174'e yükseldi

Gazze'de siviller yıkılan binaların enkazından çıkarılıyor

GAZZE - İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında 26 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 174'e yükseldi. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu yıkılan binaların enkazından siviller kurtarılmaya devam ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları dün gece de devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail tarafından gece saatlerinde Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında 10'u kadın 8'i çocuk olmak üzere 26 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 47'si çocuk, 29'u kadın olmak üzere 174'e yükseldi. Toplam yaralı sayısının ise bin 200'e yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan, İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'na bağlı acil durum müdahale ekipleri aralarında bir çocuğun da bulunduğu enkaz altındaki bazı sivilleri kurtardı.