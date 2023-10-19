 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in hava saldırısında Filistin'in Ulusal Güvenlik Güçleri Komutanı öldü - Son Dakika

İsrail'in hava saldırısında Filistin'in Ulusal Güvenlik Güçleri Komutanı öldü

Son Güncelleme: 19.10.2023 15:43

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısında, Filistin'in Ulusal Güvenlik Güçleri Komutanı Jihad Muhaisen'in hayatını kaybettiği ve ailesinden de ölenler olduğu açıklandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısında, Filistin'in Ulusal Güvenlik Güçleri Komutanı Jihad Muhaisen'in hayatını kaybettiği ve ailesinden de ölenler olduğu açıklandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında Filistin Ulusal Güvenlik Güçleri Komutanı Cihad Muhaisen hayatını kaybetti. Muhaisen'in Gazze şehrinin Şeyh Rıdvan mahallesindeki evine düzenlenen hava saldırısında Muhaisen'in ailesinden de kayıpların olduğu açıklandı. Nüfusun yoğun olduğu bölgede büyük bir patlama gerçekleştiğini ve gökyüzünün yoğun dumanla kaplandığını söyleyen görgü tanığı, "Bizim eksiklerimiz var. Buldozer yok. Yaralıları, şehitleri enkaz altından çıkaramıyoruz" dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 3 bin 785 Filistinlinin öldüğünü, 12 bin 493 kişinin de yaralandığını açıkladı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail'in hava saldırısında Filistin'in Ulusal Güvenlik Güçleri Komutanı öldü - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Rishi Sunak ile basın toplantısı düzenleyen Netanyahu'dan Türkiye çıkışı: Normalleşme adımları atmıştık
15:37 Filistin'e destek veren Benzema, Fransa'da vatandaşlıktan çıkarılmak isteniyor
15:27 ''İsrail'in yanındayım'' paylaşımını beğenen Burcu Esmersoy kendisini savundu, takipçileri inanmadı
15:15 Gazze'de yaklaşık 700 kişi Türkiye'ye tahliye için talepte bulundu
14:54 Kilosu 250 bin liraya satılan safran, çiçek açmaya başladı
14:49 Ronaldo'nun geçmişiyle ilgili acı dolu gerçeği çocukluk arkadaşı anlattı
14:49 Merkez Bankası rezervleri 1,6 milyar dolar arttı
14:39 İran "Zaman doldu" paylaşımı yaptı, İsrail tarafı resti çekti: Gel gel
14:38 İsrail, hastane yakınındaki sivillere saldırdı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
14:36 Dilan Çiçek Deniz'in İsrail saldırılarının ardından yaptığı paylaşım tepki çekti! Hemen sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2023 16:03:59. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in hava saldırısında Filistin'in Ulusal Güvenlik Güçleri Komutanı öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement