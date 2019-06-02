Son Dakika Haberleri: İsrail'in hava saldırısında Suriyeli 3 asker öldü, 7'si yaralandı
Son Dakika Dünya Haber

İsrail'in hava saldırısında Suriyeli 3 asker öldü, 7'si yaralandı

1 saat önce

Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail’in füze saldırısında Suriyeli 3 askerin öldüğünü, 7 askerin ise yaralandığını duyurdu

İsrail'in hava saldırısında Suriyeli 3 asker öldü, 7'si yaralandı, System.String[]
Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytire bölgesine yapılan İsrail'in füze saldırısında Suriyeli 3 askerin öldüğü; 7 askerin ise yaralandığı açıklandı.

Suriye devlet haber ajansı SANA ayrıca, İsrail'in saldırılarına karşı Suriye hava savunma sistemlerinin doğrudan harekete geçtiğini ve Şam'ın güneybatısında bazı noktaları hedef alan füzelerin imha edildiğini duyurdu.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:53 
Suriye, İsrail, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komşusunun kafasına taş atıp balta ile kemiklerini kırdı...O anlar kamerada İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 3 Suriyeli asker öldü Diyarbakır'da koca dehşeti! Çocuklarının yanında öldürdü, yol kenarına bırakıp kaçtı Kadınlar market sahibinin dikkatini dağıttı, iki çocuk hırsızlık yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 13:38:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail'in hava saldırısında Suriyeli 3 asker öldü, 7'si yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]