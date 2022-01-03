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İsrail'de askeri helikopter düştü - Son Dakika

İsrail'de askeri helikopter düştü

03.01.2022 23:22

- İsrail'de askeri helikopter düştü İsrail'in Hayfa kenti açıklarında içinde 3 mürettebatın bulunduğu İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin düştüğü bildirildi.

- İsrail'de askeri helikopter düştü

HAYFA - İsrail'in Hayfa kenti açıklarında içinde 3 mürettebatın bulunduğu İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin düştüğü bildirildi.

İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kenti açıklarında İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait Eurocopter Panther tipi bir helikopterin düştüğü bildirildi. Helikopterin içinde 3 mürettebatın bulunduğu kaydedildi. Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, çalışmaların havadan, karadan ve denizden devam ettiği belirtildi.

Helikopterin neden düştüğü ve mürettebatın durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'de askeri helikopter düştü
İsrail'de askeri helikopter düştü
İsrail'de askeri helikopter düştü
İsrail'de askeri helikopter düştü

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İsrail, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İsrail'de askeri helikopter düştü - Son Dakika
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