İsrail'in Hayfa kentinde bıçaklı saldırı sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in Hayfa kentinde bıçaklı saldırı sonucu bir kişi yaralandı

15.04.2022 15:31
İsrail'in Hayfa kentinde bıçaklı saldırı sonucu bir kişi yaralandı

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda bir İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda bir İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırıyı 15 yaşındaki bir genç kızın düzenlediği aktarıldı, ancak kimliği paylaşılmadı.

Açıklamada, bıçaklı saldırı sonucu 47 yaşındaki bir İsrail vatandaşının orta derece yara aldığı kaydedildi.

İsrail polisi, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

YORUMLAR
500
İsrail güçleri 1 Filistinliyi öldürdü, 20 kişiyi yaraladı İsrail güçleri 1 Filistinliyi öldürdü, 20 kişiyi yaraladı

Saldırı, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Hayfa kentinde bıçaklı saldırı sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Bakan Nebati'den dikkat çeken döviz ve enflasyon açıklaması: Bu işin üstesinden de geleceğiz
15:25 Ukrayna ordusunun vurduğu Rus kruvazörü hakkında bomba iddia: Nükleer savaş başlığı taşıyor olabilir
15:22 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! Çiftçilere 3,5 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor
15:09 Mahkeme kararını verdi! Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek
15:08 Osmanlı sultanlarının sofrasından eksik etmediği eşsiz tatlı! Sırrı gül suyunda saklı
15:08 86 yıl sonra açılan Ayasofya Fatih Medresesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti zihniyetinin faturası kabarıktır
15:05 Nuri Şahin'i hoca adayı ilan eden Galatasaray'a şaşırtan cevap
14:53 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'ten, Adalet Bakanı Bozdağ'a Cemal Kaşıkçı tepkisi: Kanuni ama ahlaki değil!
14:53 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Asiye ve Cemal'i gören Helin ne yapacak?
14:44 Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisiyle ekranlara dönüyor! Yayın tarihi 13 Mayıs
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 15:37:41. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Hayfa kentinde bıçaklı saldırı sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement