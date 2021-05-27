İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulacak - Son Dakika

İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulacak

27.05.2021 20:33
İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulacak, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi (İHK), İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi (İHK), İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.

Konseyin, işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki "ciddi insan hakları durumunu" görüştüğü özel oturumu sona erdi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Koordinatörü Pakistan ile Filistin'in ortaklaşa yaptığı başvuru üzerine düzenlenen oturumda, Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan haklarının durumuna ilişkin sunulan karar tasarısı görüşüldü.

Konseyde Almanya, Avusturya ve İngiltere temsilcilerinin karar tasarısı aleyhinde konuşma yapması ve tasarıya hayır oyu istemesi dikkati çekti. Venezuela temsilcisi ise İsrail'in "soykırıma varan insanlık suçlarını" şiddetle kınadıklarını vurguladı. Venezuela'nın yanı sıra Rusya da karar tasarısı için lehte oy kullanılmasını istedi. Pakistan ve Filistin'in ortaklaşa sunduğu tasarı hakkında yapılan konuşmaların ardından 47 üyeli konseyde oylamaya geçildi.

İsrail aleyhindeki karar tasarısı, 14 çekimser, 9 aleyhte, 24 lehte oyla kabul edildi.

Avusturya, Bulgaristan, Kamerun, Çekya, Almanya, Malawi, Marshall Adaları, İngiltere ve Uruguay tasarı aleyhinde oy kullanan ülkeler oldu.

İsrail'in Filistinlilere "sistematik ayrımcılık ve baskısı da" incelenecek

Kabul edilen tasarıyla, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail'deki insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen uluslararası bağımsız soruşturma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Tasarıya göre bağımsız soruşturma komisyonu, İHK Başkanı Fijili Nazhat Shameem Han tarafından atanacak ve 13 Nisan 2021'e kadar ve bu tarihten bu yana iddia edilen tüm uluslararası insan hakları hukuku ihlalleri ve suistimalleri soruşturacak.

Ayrıca, ulusal, etnik, ırksal veya dini kimliğe dayalı sistematik ayrımcılık ve baskı da dahil olmak üzere süre gelen gerilimlerin, istikrarsızlığın ve çatışmaların altındaki nedenler de mercek altına alınacak.

Kararda, ilgili tüm tarafların, soruşturma komisyonu ile tam iş birliği yapması ve erişimi kolaylaştırması ibaresi yer aldı.

Uluslararası topluma ve diğer bağışçılara da, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki Filistin halkına insani desteği acilen harekete geçirme çağrısı yapıldı.

Ayrıca işgalci güç İsrail'e, Filistin halkına insani yardımların ulaştırılabilmesi için engel çıkarmaması çağrısında bulunuldu.

İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulacak

İnsan Hakları, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulacak - Son Dakika


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