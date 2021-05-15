İsrail'in işgal altındaki Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli daha şehit oldu - Son Dakika

İsrail'in işgal altındaki Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 2'si kardeş 3 kişi daha şehit oldu.

İsrail uçakları, Kuzey Gazze kentindeki Eğitim Bakanlığı çevresi ile Tel Kuleybu'ya yaklaşık 30 hava saldırısı düzenledi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda El-Mensi ailesinden 2 kardeş ve Sabah ailesinden 1 kişi olmak üzere 3 Filistinli daha şehit oldu.

Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırıda Kuleybu Camisi'nin tamamen yıkıldığını belirtti.