İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti - Son Dakika

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti

08.05.2021 09:42

Geçtiğimiz gün İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan bir cemaate saldırmıştı. İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, bu saldırıyı protesto ederek konsolosluk önünde namaz kıldı. Gruptakiler, "Filistin halkı yalnız değildir" şeklinde sloganlar attı.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını protesto etti. Levent'teki başkonsolosluk önünde toplanan gruptakiler, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

SLOGANLAR ATTILAR

Gruptakiler, "Filistin halkı yalnız değildir", "Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz", "Kahrolsun Siyonizm", "Hamas'a selam, direnişe devam", "Ümmetiz, kardeşiz, kazanacağız", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam" şeklinde sloganlar attı.

"İNSANLIĞI KANDIRMAYA ÇALIŞIYORDUNUZ"

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Biz diyoruz ki bu İsrail haindir, alçaktır, zalimdir ama siz kalkıp Hollywood filmleri yapıyordunuz, bütün Müslümanları ve insanlığı kandırmaya çalışıyordunuz. Biz her konuştuğumuzda bütün dünya medyasını manipüle ediyordunuz." dedi.

"HER ADIMINIZ İSRAİL'E BİR KELEPÇE OLACAKTIR"

Her saldırının, Türkiye'deki her gencin, çocuğun, ferdin kalbine Filistin haritasını çizdiğini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu haritaya baktıkları zaman Filistin neredeydi, işgal edile edile nereye gelmiş, ve Türkiye'deki her genç, İslamcısı, ülkücüsü, sağcısı, liberali, solcusu, hangisi olursa olsun yatarken Filistin'deki zulmü düşünüyor. Buna siz sebep oldunuz. Ben bu İsrail'i tanıyorum, kalabalık burada arttıkça İsrail askerleri geri çekilecek. Onun için evinizden kalkın ve gelin, kalabalığı arttırın. İsrail askerlerinin ayaklarına zincir olun, her adımınız İsrail ayağına bir zincir, kelepçe olacaktır. Buna tereddüt etmeyin. Buna Gazze'de, Mavi Marmara'da şahitlik yaptım. "Ey dünya siz neredesiniz? Niye ses çıkarmıyorsunuz? İnsan hakları diyorsunuz, Uluslararası Ceza Mahkemesi diyorsunuz, bu zulme niye sessiz kalıyorsunuz?" diyen Yıldırım, "Amerika, Kudüs'e taşıdın başkenti, ben sana söyleyeyim, Kudüs bizim başkentimizdir, ne İsrail'in ne Amerika'nın." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti

"FİLİSTİN'İ YALNIZ BIRAKMAYIZ"

Yıldırım, sözlerine "İsrail direnişçilere karşı direnişe, saldırıya devam ederse buralardan ayrılacak mıyız? Nöbet tutacak mısınız, herkesi buraya çağıracak mısınız, çocuklarınızı çağıracak mısınız, Türkiye'yi konsoloslukların ve büyükelçiliklerin önüne yığacak mısınız, burada sahurunuzu, iftarınızı yapacak mısınız? Bunu İsrail'e nasıl göstereceksiniz? Varlığınızla. İsrail şunu bilsin, bu saldırılara devam ederse Mavi Marmara'da yaptığımızı yaparız. Filistin'i yalnız bırakmayız. Her gün sayımızı artıracağız, Türkiye'nin her tarafında eylemler yapacağız, buradan bütün kardeşlerime sesleniyorum, bugünden itibaren Türkiye'nin her yerinde konvoylar düzenleyeceksiniz, Filistin bayraklarını alacaksınız ve Türkiye'nin her tarafında bu konvoylarla gezeceksiniz, İsrail'e mesaj vereceksiniz ama bu mesajınız, Filistinlilere yapılan onların zulmü gibi olacak ve diyeceksiniz ki biz bu mesajla aslında neyi hedefliyoruz, neyi yetiştiriyoruz biliyor musunuz? Kundaktakilerini bile gerektiğinde Filistinli çocuklarla beraber size taş atmaya hazırlıyoruz. O taşla siz zalimlerin kafasını yaracağız, o taşla Mescid-i Aksa'yı özgürleştireceğiz, demek için herkesi yetiştireceğiz ve bir gün inşallah Kudüs'te bunun sonucunu göreceğiz" ifadeleriyle devam etti.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti

"TEK YUMRUK OLMA ZAMANI"

"İsrail'in azdığını, ikinci azgınlığı yaptığını" ifade eden Yıldırım, "Ey dünya neredesin, ey zalimler ne yapıyorsunuz? Hani çocuk hakları, hani kadın hakları, hani kadınlar için meydana çıkanlar... Biz anladık, bildik, Müslüman'ın Müslüman'dan başka dostu yok. O zaman ey Müslümanlar tek yumruk olma, ayağa kalkma zamanıdır, direnme zamanıdır. Tek de kalsak bir olacağız, bin olunca milyon olacağız, milyar olacağız ve Allah'ın izniyle Doğu Türkistan'ın da kurtarılması için çalışacağız, Mescid-i Aksa'nın da kurtulması için çalışacağız." diye konuştu.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti

"MESCİDİ- AKSA'YI KİRLETMEYİN"

"Hazır olun pazartesi gününe, pazartesi günü bunların önemli bir günü, fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya saldırmayı planlıyor, yerleşimciler harekete geçmeyi planlıyor." ifadesini kullanan Yıldırım, şunları söyledi:

"Filistinlilerin çok önemli bir duyarlılığı var, onun için oraya dokunmayın. Filistinlilerin namusuna, izzetine, çocuklarına dokunmayın. Ümmetin onuruna, Mescid-i Aksa'ya dokunmayın. Sizi uyarıyoruz, pazartesi günü o sahtekar, fanatik, zalim, korkak fundamentalistlerinizi Mescid-i Aksa'ya sürüler gibi sürmeyin, Mescid-i Aksa'yı kirletmeyin. Bugün onun tatbikatını yapıyorsunuz, biliyoruz. Pazartesi gününe hazırlanıyorsunuz, biliyoruz. Biz de şunu biliyoruz ki siz bunu yaptıkça biz de bu ülkedeki siyonist karşıtlığını sokaklara dökeceğiz. Yarabbi, Filistinlileri kurtarmayı bize nasip et, Kudüs sokaklarından Mescid-i Aksa'ya akan bu gençlerin yüreğine cesaret vermeyi bizlere nasip et."

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti - Son Dakika


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