İsrail'in kalkan olarak kullandığı yolcu uçağının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

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İsrail'in kalkan olarak kullandığı yolcu uçağının görüntüsü ortaya çıktı
6 saat önce
İsrail'in geçtiğimiz Cuma günü Suriye'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında kalkan olarak kullandığı yolcu uçağının görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:01 Kaynak: İHA
İsrail'in geçtiğimiz Cuma günü Suriye'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında kalkan olarak kullandığı yolcu uçağının görüntüleri ortaya çıktı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü geçtiğimiz Cuma günü, İsrail'in Suriye'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında Suriye füzelerini engellemek için 172 kişiyi taşıyan yolcu uçağını kalkan olarak kullandığını açıklamıştı. Tehlikeye giren yolcu uçağı, Suriye'deki Rus Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yapmıştı. Yolcu uçağının Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı. - ŞAM
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