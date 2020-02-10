Son Dakika › Güncel › İsrail'in kalkan olarak kullandığı yolcu uçağının görüntüsü yayınlandı - Son Dakika
İsrail'in kalkan olarak kullandığı yolcu uçağının görüntüsü yayınlandı
6 saat önce
İsrail'in kalkan olarak kullandığı yolcu uçağının görüntüsü yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:40 Kaynak: DHA
İsrail'in kalkan olarak kullandığı yolcu uçağının görüntüsü yayınlandı
Son Dakika Koronavirüse savaş açan Çin Devlet Başkanı Şi Chimping, maske takıp sokağa indi Belediye Başkan Yardımcısı, zimmet soruşturmasında gözaltına alındı Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış Sevgilisinin bacağından vurduğu kadından dehşete düşüren sözler: Sen git, polis geliyor