İsrail'in kalkan olarak kullandığı yolcu uçağının görüntüsü yayınlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail'in kalkan olarak kullandığı yolcu uçağının görüntüsü yayınlandı - Son Dakika

İsrail'in kalkan olarak kullandığı yolcu uçağının görüntüsü yayınlandı

6 saat önce

İsrail'in kalkan olarak kullandığı yolcu uçağının görüntüsü yayınlandı.

İsrail'in kalkan olarak kullandığı yolcu uçağının görüntüsü yayınlandı

İsrail'in kalkan olarak kullandığı yolcu uçağının görüntüsü yayınlandı

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:40 Kaynak: DHA
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