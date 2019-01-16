İsrail'in Katılacağı Etkinliklere Ev Sahipliği Yapmayacağız"

Malezya'nın ev sahipliğini yapacağı, 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katılacak İsrailli yüzücüleri ülkeye almama ve bir daha İsrail'in katılacağı bir etkinliğe ev sahipliği yapmama kararı aldı.

Malezya'nın ev sahipliğini yapacağı, 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katılacak İsrailli yüzücüleri ülkeye almama ve bir daha İsrail'in katılacağı bir etkinliğe ev sahipliği yapmama kararı aldı. Malezya hükümeti, gelecekte İsrail'in içinde olduğu herhangi bir etkinliğe ev sahipliği yapmayacaklarını açıkladı. Malezya Dışişleri Bakanı Seyfüddin Abdullah, 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katılacak İsrailli yüzücüleri ülkeye alınmayacağını ifade etti. Bakan Abdullah, Malezya hükumetinin önceki hafta Filistinlilerin yanında olduklarını açıklayarak, hiçbir İsrailli heyetin Malezya topraklarına girmesine müsaade etmeyecekleri konusunda karara vardıklarını açıkladı.



İSRAİLLİLER ÜLKEYE ALINMIYORDU



Malezya, uzun zamandır İsrail pasaportuyla ülkeye gelenleri, iki ülke arasındaki diplomatik bağların yetersizliği nedeniyle, ülkeye girmelerine izin vermiyordu. Daha önce de Malezya'da düzenlenen tenis turnuvalarına ve uluslararası yelken yarışmalarına katılmak isteyen İsrailli sporcular ülkeye alınmamıştı. 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası, Malezya'nın Kuching eyaletinde, 29 Temmuz-4 Ağustos 2019 tarihleri arasında 70 ülkeden yüzlerce yüzücünün katılımıyla gerçekleşecek.



(Muhammed Rabah/İHA)

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