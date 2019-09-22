Son Dakika Haberleri: İsrail'in katlettiği Filistinli kadının kimliği ortaya çıktı
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İsrail'in katlettiği Filistinli kadının kimliği ortaya çıktı

1 saat önce

İsrail'in 4 gün önce Kudüs'ün kuzeyinde katlettiği Filistinli kadının 50 yaşındaki Nayfa Muhammed Kaabneh'in olduğu ortaya çıktı.

İsrail'in katlettiği Filistinli kadının kimliği ortaya çıktı, System.String[]

İsrail'in 4 gün önce Kudüs'ün kuzeyinde katlettiği Filistinli kadının 50 yaşındaki Nayfa Muhammed Kaabneh'in olduğu ortaya çıktı.


Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Çarşamba günü işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandya kontrol noktasında İsrail askerleri tarafından vurulan kadının kimliği 50 yaşındaki Nayfa Muhammed Kaabneh'in olduğunu duyurdu.


İsrail askerleri, Çarşamba günü işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandya askeri kontrol noktasında Filistinli kadına ateş açmış, olay yerine gelen ambulansın yaralı kadına müdahale etmesini engellemişti. Filistinli kadın, kan kaybından hayatını kaybetmişti. - RAMALLAH

İsrail, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:13 Kaynak: İHA
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İsrail'in 4 gün önce katlettiği Filistinli kadının kimliği ortaya çıktı
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