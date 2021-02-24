İsrail'in Kovid-19 aşısı karşılığında ülkelere büyükelçiliklerini Kudüs'te açması için baskı yaptığı öne sürüldü - Son Dakika

İsrail'in Kovid-19 aşısı karşılığında ülkelere büyükelçiliklerini Kudüs'te açması için baskı yaptığı öne sürüldü

24.02.2021 02:55
İsrail'in Kovid-19 aşısı karşılığında ülkelere büyükelçiliklerini Kudüs'te açması için baskı yaptığı öne sürüldü, System.String[]

İsrail medyası, hükümetin ülkelere büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımaları karşılığında Kovid-19 aşısı vermeyi planladığını duyurdu.

İsrail medyası, hükümetin ülkelere büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımaları karşılığında Kovid-19 aşısı vermeyi planladığını duyurdu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Honduras, yakın zamanda İsrail stoklarından 5 bin Kovid-19 aşısı alacak.

Haberde, adını vermek istemeyen bir kaynağın Honduras'tan bir uçağın aşıları almak için yakında geleceğini, yine benzeri şekilde Guatemala ve Çekya'nın da bir miktar aşı alacağını ilettiği belirtildi.

Aynı kaynak, Guatemala'nın ABD'den sonra büyükelçiliğini Kudüs'te açan ikinci ülke olduğunu hatırlatarak Honduras ve Çekya'nın da benzeri adımları atacağı konusunda söz verdiklerini vurguladı.

Öte yandan Savunma Bakanı Benny Gantz ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun böyle bir adım atmasını gayrimeşru bir iş olarak niteledi.

Gantz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçek şu ki Netanyahu, İsrail vatandaşlarının ödediği vergilerle alınan aşılar üzerinden hesapsız bir ticaret yapıyor belli ki kendisi bir devleti değil, bir krallığı yönettiğini sanıyor" ifadelerini kullandı.

Böyle bir adımın hükümet tarafından tartışılarak onaylanması gerektiğine işaret eden Gantz, "Ancak güvenlik, politik ya da sağlık konusunda zorunlu bir durum böyle bir adım atmaya gerekçe olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu'nun basın ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, geçen aydan bu yana kullanılmayan sınırlı miktarda aşı biriktiği, dolayısıyla Filistin'e tıbbi ekipman ve İsrail'e başvuran birkaç ülkeye de sembolik miktarlarda aşı sağlanacağı bildirilmişti.

Honduras, İsrail, Kudüs, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Kovid-19 aşısı karşılığında ülkelere büyükelçiliklerini Kudüs'te açması için baskı yaptığı öne sürüldü - Son Dakika


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