Son Dakika Haberleri: İsrail'in Kudüs'teki Filistin kurumlarına yönelik uygulamaları protesto edildi
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İsrail'in Kudüs'teki Filistin kurumlarına yönelik uygulamaları protesto edildi

6 saat önce

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin kurumlarına düzenlediği baskın ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı Eğitim Müdürlüğü ile Er-Rasasi Mescidi'nin kapatılması kararı protesto edildi.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin kurumlarına düzenlediği baskın ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı Eğitim Müdürlüğü ile Er-Rasasi Mescidi'nin kapatılması kararı protesto edildi. Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Filistinliler, gösteri düzenledi.

İsrail'in Kudüs'teki Filistin kurumlarına yönelik uygulamaları protesto edildi

Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:17 Kaynak: AA
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