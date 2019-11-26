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İsrail'in Kudüs'teki Filistin kurumlarına yönelik uygulamaları protesto edildi
6 saat önce
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin kurumlarına düzenlediği baskın ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı Eğitim Müdürlüğü ile Er-Rasasi Mescidi'nin kapatılması kararı protesto edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:17 Kaynak: AA
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin kurumlarına düzenlediği baskın ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı Eğitim Müdürlüğü ile Er-Rasasi Mescidi'nin kapatılması kararı protesto edildi. Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Filistinliler, gösteri düzenledi.
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