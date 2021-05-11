İsrail'in Kudüs'teki saldırıları Gümüşhane'de kınandı - Son Dakika

İsrail'in Kudüs'teki saldırıları Gümüşhane'de kınandı

11.05.2021 09:45
İsrail'in Kudüs'teki saldırıları Gümüşhane'de kınandı, System.String[]

Gümüşhane'de sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını düzenledikleri konvoy ile protesto etti.

Gümüşhane'de sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını düzenledikleri konvoy ile protesto etti.

Sivil toplum kuruluşundan oluşan Gümüşhane Sivil Dayanışma Platformu üyeleri, Gümüşhane Devlet Hastanesi önünde toplandı. Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile "Her Müslüman bir kova su dökse İsrail'i sel alır", "Kudüs günü dünya Müslümanlarını sahnede görme günüdür" yazılı dövizler taşıyan vatandaşlar, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Mescid-i Aksa onurumuzdur" sloganları attıktan sonra yaklaşık 100 araçla klakson çalarak şehir turu attı. Burada Gümüşhane Sivil Dayanışma Platformu adına açıklama yapan Adem Varan, Filistin'in saldırı altında olduğunu, Kudüs'ün kirli postallar altında ezildiğini belirterek, "Mescid-i Aksa, gettolaşmış ruhların, terörist canilerin tasallutu altında. ve bir halk direnmeye devam ediyor, ikiyüzlü dünyaya inat, başını kuma gömen idraksizlere inat. Bir halk, bir ümmet ölüme aldırış etmeden, korkak düşmanın üzerine yürüyor, atsız pusatsız" dedi.

Bugün bir hatırlatma yapmak için, teröre karşı direnen ve her neresinden bakarsanız bakın insan olmanın onurunu kurtarmak için imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandıklarını kaydeden Varan, "İnsan olmanın asgari şartı bugün bu meydanda toplanmaktır. Coviti, stratejik bir aparata dönüştüren, insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescidi aksaya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını telin etmek, asgari bir durum arz etmektedir. Kirli medya düzeniyle, artık her neresinden bakarsanız bakın adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukukuyla bu sistem, bu düzen kanı ve terörü desteklemektedir. Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır. Onun için İsrail, kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir. Tam da bu yüzden, herkes sussa da Filistin'de, Kudüs'te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlülerin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Filistin'de teknolojiye sırtını dayamış küresel Ebrehe'nin fillerine karşı taşla sapanla direnen ebabillerin galip geleceğini dile getiren Varan, "Ne var ki, terörist İsrail'in oluşturduğu kanlı politikalara karşı kulaklarını tıkayıp, başını kuma gömenlerin büyük bir hüsrana uğrayacaklarını da hatırlatmak isteriz. Biz biliyoruz ki İsrail, asırlara sari getto kültürüyle o bölgede hep düşman üreterek var olmaktadır. İsrail, korkularının esiridir. ve İsrail, holokost endüstrisinden beslenen lobilerin esiri olduğu için şiddeti politikalarının merkezine koymuştur. İsrail'in bu bölgeye yerleşme sürecine bir bakın, temelinde terör göreceksiniz. Bir Filistinli çocuğun gözünden düşen bir damla bugün insanlığın bütünü için Nuh tufanı hükmündedir. Hepimizi kurtaracak nuhun gemisi ise İsrail'e karşı dirayet, Filistin'de, Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da adalet için mücadeledir" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE

İsrail'in Kudüs'teki saldırıları Gümüşhane'de kınandı
İsrail'in Kudüs'teki saldırıları Gümüşhane'de kınandı
İsrail'in Kudüs'teki saldırıları Gümüşhane'de kınandı
İsrail'in Kudüs'teki saldırıları Gümüşhane'de kınandı
İsrail'in Kudüs'teki saldırıları Gümüşhane'de kınandı
İsrail'in Kudüs'teki saldırıları Gümüşhane'de kınandı
İsrail'in Kudüs'teki saldırıları Gümüşhane'de kınandı
İsrail'in Kudüs'teki saldırıları Gümüşhane'de kınandı

Gümüşhane, Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail'in Kudüs'teki saldırıları Gümüşhane'de kınandı - Son Dakika


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