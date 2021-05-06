İsrail'in Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlalleri Gazze'de protesto edildi - Son Dakika

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı ailelerin evlerinden zorla çıkarılmak istenmesine tepki gösterdi.

Gazze'deki Filistinli grupları bünyesinde bulunduran Ulusal ve İslami Güçler Birliğinin organize ettiği gösteride İsrail'in Doğu Kudüs'teki ihlalleri protesto edildi.

Eylemciler, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Kudüs sakinlerine ve Mescid-i Aksa'ya destek mesajları verdi.

İslami Cihad Hareketi Temsilcisi Tahir es-Suveyrki, gösteride yaptığı konuşmada, Filistin yönetimine Kudüs'ü önceliklerinden biri haline getirmesi ve İsrail'in Kudüs'teki ihlallerinin ortaya çıkarılması için diplomasisini harekete geçirme çağrısında bulundu.

Suveyrki, Filistin yönetiminin Kudüs sakinlerinin günlük ihtiyaçlarının karşılanması için bütçe desteğinde bulunması gerektiğini söyledi.

Yahudi yerleşimci grupların 10 Mayıs Pazartesi günü Aksa'ya zorla girecekleri yönünde tehditlerinin halen geçerli olduğunu kaydeden Suveyrki, söz konusu günde Filistinlileri kapsamlı bir intifadaya çağırdıklarını dile getirdi.

Suveyrki ayrıca, Arap ve İslam toplumlarına Kudüs'ü desteklemeye, uluslararası toplumu da Kudüs konusunda sorumluluk almaya davet etti.

Fanatik Yahudi gruplar, İbrani takvimine göre kutladıkları İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgalinin bu yıl ramazanın 28. gününe denk gelen 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya büyük bir baskın düzenleyeceklerini açıklamıştı.

İsrail'in, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı evleri yıkma planı ile kentin Yahudileştirilmesi çalışmaları çerçevesinde Filistinlilere yönelik sistematik tehcir politikası uyguladığı gözleniyor.

Doğu Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesi, bu yılın başından itibaren Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 7 Filistinli ailenin İsrailli yerleşimciler lehine evlerinden tahliye edilmesi yönündeki kararı onaylamıştı.