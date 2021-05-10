İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırıları - Son Dakika

Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısını kınayarak, Filistin'e destek açıklaması yaptı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'ten gelen son haberlerin, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın siyonist güçler tarafından işgal edildiğini açıkça gösterdiği ifade edilerek, dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen bu işgalin, temel hak ve hürriyetleri yok sayan bir devlet terörü olduğu dile getirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanların üzerine ses ve gaz bombalarıyla saldırıldığı, orantısız güç kullanılarak Filistin halkına karşı şiddet uygulandığı görülmektedir. Bu işgal girişiminde, kutsal mabedin talan edildiği, bu mabette bulunan Kur'an-ı Kerim nüshalarının ve diğer dini kitapların ayaklar altına alındığı basın mensuplarınca tespit edilmiştir. Şurası açık: İşgalci İsrail, Müslüman halkı sindirip ellerinden evlerini, topraklarını, mal ve mülklerini gasp etmek ve Kudüs'te etnik temizlik yaparak şehri Yahudileştirmek istiyor. Yahudi yerleşimciler Kudüs'te yaşayan Müslümanların evlerine yerleştiriliyor. Filistinli Müslümanlar büyük bir insanlık suçu olan tehcire zorlanıyor. Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlar bunun en açık göstergesidir. Ne var ki günümüz dünyasında, İsrail'in hukuk tanımaz bu orantısız şiddet gösterisine ve itiyat haline getirdiği zulüm politikalarına karşı güçlü bir ses de çıkmıyor. Oysa evrensel hukuk sistemlerine göre, savaşta bile mabetlere, din adamlarına, yaşlılara, kadınlara ve masum çocuklara dokunulmaz. Bu itibarla İsrail, pervasız, vahşi ve zalimane bir şekilde Müslümanların en büyük mabedi olan Mescid-i Aksa'ya ve kutsallara saldırmakla büyük bir suç işlemiştir."

İşgalci İsrail'in bu zulüm, vahşet ve barbarlığı karşısında makul ve çözüm odaklı girişimlerin başlatılmasının gerekli olduğu vurgulanan açıklamada, "İslam alemi harem-i şerife yapılan bu alçak saldırı karşısında ivedilikle bir şeyler yapmalıdır. Bu hukuksuzluğun ve barbarlığın hesabı tüm platformlarda sorulmalıdır. Bizler Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi üyeleri olarak işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya karşı giriştiği bu menfur saldırıyı şiddetle lanetliyor, hak ve hukuk mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz." denildi.