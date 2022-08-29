İsrailli yerleşimciden araçta çocukları bulunan Filistinli aileye palalı saldırı

İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde otoyolda aracından inen İsrailli yerleşimci, eline aldığı pala ile araçta küçük çocukları bulunan Filistinli aileye saldırdı.

İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesindeki "Carmiel" yerleşim bölgesinde otoyolda seyir halindeyken İsrailli yerleşimci ile Filistinli aile arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı. İsrailli yerleşimci, eline aldığı pala ile araçta küçük çocukları bulunan Filistinli aileye saldırdı. Aracın kapısını açmaya çalışan ve son anda engellenen saldırgan, defalarca elindeki pala ile araca vurdu. Araçta bulunan Filistinli küçük çocuk ve kadın ise korkudan çığlık attı. Olay yerinden ayrılan saldırganın daha sonra polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. - TEL AVİV