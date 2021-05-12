İsrail'in Lod kentinde OHAL ilan edildi - Son Dakika

İsrail'in Lod kentinde çıkan çatışmalar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kentte olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

İsrail'de yer alan Lod kentinde çıkan çatışmalar yetkilileri harekete geçirdi. Lod kenti Belediye Başkanı Yair Revivo yaptığı açıklamada, kentte çıkan çatışmalarda araçların, sinagogların ve okulların kundaklandığını belirterek, yaşanan olayları "sivil savaş" olarak nitelendirdi. Revivo, "Bütün İsrail bilmeli, bu tam bir kontrol kaybı. Bu düşünülemez. Sinagoglar yakılıyor. Yüzlerce araba ateşe verildi. Sokaklarda yüzlerce haydut dolaşıyor. Lod'da iç savaş patlak verdi. Buradaki Ortodoks-milliyetçi cemaatin silahları var. Onlara eve dönmeleri için yalvarıyorum, fakat anlaşılır bir şekilde evlerini korumak istiyorlar. Yahudi evlerine benzin bombaları atılıyor. Durum kışkırtıcı" ifadelerini kullandı.

Lod'da yaşanan çatışmalar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan kentte olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi için çağrıda bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Revivo, "Başbakanı Lod'da OHAL ilan etmeye çağırdım. IDF'yi aramak için. Sokağa çıkma yasağı koymak için. Sessizliği yeniden kurmak için. Bir yönetim başarısızlığı var. Bu dev bir olay, Arap İsraillilerin İntifadası. Burada yıllardır (bir arada) yaptığımız tüm işler boşa gitti" ifadelerini kullandı.

Revivo, 70 yıllık bir arada yaşamanın olup bitenler tarafından yok edilebileceğine dikkat çekerek, "Her dakika bir arabadan, bir sinagogdan veya bir okuldan alevler yükseliyor. Yeni belediye binamız unufak edildi ve ateşe verildi. Burada ne olduğunu anlamıyorsunuz. Bu Gazze'den gelen füzelerden daha kötü" ifadelerini kullandı. Ayrıca insanların korktukları için silahlarla dışarı çıktıklarını aktaran Revivo, saldırganların şehrin gençliğini kışkırttığını belirtti. Saldırganların sakinleşmesi için yalvaran Revivo, "Size bir şey yapmadık" dedi.

NETANYAHU, LOD'DA OHAL İLAN ETTİ

Üst düzey güvenlik ve hukuk görevlilerinin katıldığı özel bir toplantının ardından Başbakan Netanyahu yaptığı açıklamada, yaygın ve şiddetli çatışmalara sahne olan Lod kentinde OHAL ilan ettiğini duyurdu.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana yaptığı açıklamada ise, yetkisini emirleri uygulamak için kullanacağını ifade etti.

-İHA-