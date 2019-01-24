Son Dakika Haberleri: İsrail'in Lübnan Hava Sahasını İhlallerine Unıfıl'den Tepki

İsrail'in Lübnan Hava Sahasını İhlallerine Unıfıl'den Tepki

52 dakika önce

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) İsrail'in Lübnan hava sahasını ihlal etmesine tepki gösterdi.

İsrail'in Lübnan Hava Sahasını İhlallerine Unıfıl'den Tepki, System.String[]
Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) İsrail'in Lübnan hava sahasını ihlal etmesine tepki gösterdi.

Lübnan resmi haber ajansına göre, UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail uçaklarının Lübnan hava sahasını kullanması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 numaralı kararına aykırı davranmak ve Lübnan egemenliğini ihlal etmek anlamına gelmektedir." ifadelerine yer verdi.

Lübnan'ın güneyinde istikrarlı güvenli bir bölge kurmak ve gerginliği azaltmak için çaba gösterdiklerini hatırlatan Tenenti, söz konusu ihlallerin UNIFIL'in hedeflerine aykırı olduğuna dikkati çekti.

İhlallere ilişkin raporlarını BMGK'ye sunduklarını belirten Tenenti, BM Genel Sekreteri ve UNIFIL Komutanı'nın daha önce defalarca İsrail'e bu uçuşları yapmaması konusunda çağrıda bulunduğunu vurguladı.

İsrail, Lübnan'ın hava ve deniz kıta sahanlığını her gün çeşitli şekillerde ihlal ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:49 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Lübnan, Güncel
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