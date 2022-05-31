İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısı, Eskişehir'de kınandı - Son Dakika
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İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısı, Eskişehir'de kınandı

31.05.2022 19:23
İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısı, Eskişehir'de kınandı

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren ve "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010'da düzenlediği ve 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği saldırı Eskişehir'de protesto edildi.

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren ve "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010'da düzenlediği ve 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği saldırı Eskişehir'de protesto edildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Şube Başkanı Musa Karadaş, hizmet binası önünde yaptığı açıklamada, son 70 yıldır Orta Doğu'da sadece problemden, kandan ve gözyaşından beslenen Siyonist işgal çetelerinin sadece Filistin için değil, Türkiye için de bir güvenlik sorunu olduğunu söyledi.

Karadaş, 2010 yılında insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine, uluslararası sularda yaptıkları hukuksuz saldırı ile 9 kişinin şehit edildiği, 1 kişinin ise 4 yıl boyunca komada kaldıktan sonra şehit olduğunu anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"56 insani yardım gönüllüsü de, ağır bir şekilde yaralanmıştır. Bu saldırı sonrasında yaşanan süreçte Mavi Marmara Derneği olarak tam 12 yıldır süren hukuk mücadelesine başladık. Ailelerimiz ve arkadaşlarımız adına ulusal ve uluslararası mecralarda yaptığımız kişisel başvurulara, gayri hukuki şekilde engel olunmaya çalışıldı. Mülkün temeli olan adalet, Yahudi lobisinin gizli görüşmeleri ile engellenmeye çalışıldı. Mavi Marmara saldırısından sonra apartheid İsrail güçleri, Türkiye'ye onlarca söz verdi. Gazze'de hala devam eden karadan ve denizden ambargonun kaldırılması, Kudüs'te bulunan Müslüman nüfusun taciz edilmesinin durdurulması, İslam'ın en önemli kutsal mekanlarından biri olan Mescid-i Aksa'daki saldırıların önlenmesi ve Filistinlilere seyahat, din özgürlüğü tanınması gibi yerine getirilmeyen onlarca sözler verildi."

Bugün geldiğimiz süreçte İsrail işgal güçlerinin Filistin'in her bölgesinde uyguladığı yıkım ve göç politikası ile bölgede daha fazla problem ürettiğini ve kendi ırkından başka bir millete yaşam hakkı tanımadığını kaydeden Karadaş, şöyle konuştu:

"İyi bir insan olmanın verdiği mazlumdan yana olma tavrımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Buradan şunu tekrar belirtmek istiyoruz. Mavi Marmara yoluna devam etmektedir, kutlu sefer rotasını hiçbir zaman değiştirmemiştir. Kandan ve gözyaşından beslenen işgal güçleriyle yakınlaşmayı kabul etmiyor ve şunu tekrardan haykırıyoruz. Filistin özgür olana dek, Mescid-i Aksa'daki işgal durdurulana dek seferimize devam edeceğiz ve mazlum coğrafyalar için her zaman ilk günkü samimiyetle yola çıkmaya hazırız."

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Kaynak: AA

Eskişehir, Filistin, Marmara, İsrail, Güncel, Son Dakika

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