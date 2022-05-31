İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısı Sakarya'da protesto edildi - Son Dakika
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İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısı Sakarya'da protesto edildi

31.05.2022 18:32

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren ve "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010'da düzenlediği ve 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği saldırı Sakarya'da protesto edildi.

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren ve "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010'da düzenlediği ve 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği saldırı Sakarya'da protesto edildi.

Kent merkezindeki Orhan Camisi önünde bir araya gelen Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği üyeleri, saldırıda yaşamını yitirenlerin resimlerinin yer aldığı "Şehitlerimizin yolunu sürdüreceğiz" yazılı pankart açtı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Hasan Şengül, bölgenin hakim gücü Osmanlı'nın zayıflamasıyla bu coğrafyada kanlı işgal tarihinin yazılmaya başlandığını belirtti.

Bugün gelinen noktada Filistin'in topraklarının neredeyse tamamının İsrail rejiminin işgaline uğradığına işaret eden Şengül, "İsrail'in son yıllardaki karnesine baktığımızda, hemen hemen her gün ayrı hak ihlali ve yerinden etme zulmü görülmektedir. Çocuk, yaşlı ve kadınlar üzerinde uyguladığı sert ve acımasız politikalarla milyonlarca insanın yerinden edilmesi, evlerin yıkılarak toprakların işgal edilmesi, mabetlere saldırılarak din özgürlüğünün ortadan kaldırılması, bu ihlallerden yalnızca bazılarıdır." diye konuştu.

Şengül, İsrail işgal güçlerinin, Filistin'in her bölgesinde uyguladığı yıkım ve göç politikasıyla bölgede daha fazla problem ürettiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Buradan şunu tekrar belirtmek istiyoruz; Mavi Marmara yoluna devam etmektedir. Kutlu sefer rotasını hiçbir zaman değiştirmemiştir. Kandan ve gözyaşından beslenen işgal güçleriyle yakınlaşmayı kabul etmiyor ve şunu tekrardan haykırıyoruz; Filistin özgür olana dek, Mescid-i Aksa'daki işgal durdurulana dek, seferimize devam edeceğiz."

" Kudüs'e sahip çık", "Katil İsrail", "İsrail bir terör devletidir" yazılı dövizler taşıyan grubun eylemi, "Kahrolsun İsrail" sloganlarının atılmasıyla sona erdi.

İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısı Sakarya'da protesto edildi
İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısı Sakarya'da protesto edildi
İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısı Sakarya'da protesto edildi
İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısı Sakarya'da protesto edildi

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Kaynak: AA

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