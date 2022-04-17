İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Ankara'da protesto edildi - Son Dakika
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İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Ankara'da protesto edildi

17.04.2022 00:08
İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Ankara'da protesto edildi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Genç Memur-Sen üyeleri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırısını protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Genç Memur-Sen üyeleri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırısını protesto etti.

İsrail Büyükelçiliği konutu önünde bir araya gelen grup, yol kenarında saf tutarak teravih namazını kıldı.

Daha sonra "Zalimin zulmüne dur diyoruz, Kudüs için kıyama duruyoruz" yazılı pankart açan protestocular, İsrail aleyhinde slogan attı.

Saadet Partisi İl Başkanı Fatih Beyazıt, İsrail ordusunun, her ramazan olduğu gibi bu ramazanda da Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik alçakça saldırılarına devam ettiğini belirterek, İsrail'in İslam aleminin sessizliğinden ve dünya kamuoyunun iki yüzlülüğünden cesaret aldığını söyledi.

Filistin topraklarında hiçbir işgalci ve işgali kabul etmediklerini kaydeden Beyazıt, İsrail normalleşmeden İsrail ile normalleşmenin mümkün olamayacağını vurguladı.

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Mesut Emre Balcı da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını lanetlemek için bir arada olduklarını belirterek, İsrail güçlerinin, 15 Nisan Cuma günü gerçekleştirdikleri saldırılarla ne kadar zalim ve işgalci olduklarını bir kez daha gösterdiklerini söyledi.

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, bütün uluslararası aktörleri, insan hak ve hürriyetleri noktasında sergiledikleri ikircikli tavırlarından vazgeçerek İsrail'e karşı tavır göstermeye davet eden Balcı, İsrail'in Müslümanların ilk kıblesine yaptığı alçakça saldırıları kınadıklarını bildirdi.

AGD Ankara Şube Başkanı Ahmet Şanver de Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarıyla ramazan ayını kan gölüne çeviren İsrail'i telin ettiklerini dile getirdi.

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Ankara'da protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Ankara'da protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Ankara'da protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Ankara'da protesto edildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Ankara'da protesto edildi - Son Dakika


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