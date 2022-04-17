İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Elazığ'da protesto edildi - Son Dakika
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İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Elazığ'da protesto edildi

17.04.2022 23:56
İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Elazığ'da protesto edildi

Elazığ'da, İsrail polisinin işgal altındaki Kudüs bölgesindeki Mescid-i Aksa'da sivillere saldırmasına tepki gösterildi.

Elazığ'da, İsrail polisinin işgal altındaki Kudüs bölgesindeki Mescid-i Aksa'da sivillere saldırmasına tepki gösterildi.

Öğretmenevi önünde toplanan grup, ellerinde "Kudüs davası İslam ümmetinin davasıdır", "Yüreğimizdesin ey ilk kıblemiz Mescid-i Aksa", "Lanet olsun bütün zalimlere" yazılı dövizlerle tekbirler getirerek, İsrail aleyhinde slogan attı.

Grup adına, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Başkanı Danışmanı Muhammet Ölmez, İsrail'in saldırılarını basın açıklamasıyla kınadı.

Ölmez, yaptığı açıklamada, siyonist işgal rejiminin mübarek Ramazan ayının ortasında Mescid-i Aksa'nın kudsiyet ve mahremiyetini çiğneyerek sabah namazında Aksa'ya yönelik saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Mescitte namaz kılan cemaate yapılan vahşi saldırıda çok sayıda Müslümanın yaralandığını ve esir edildiğini ifade eden Ölmez, şöyle konuştu:

"Filistin halkının kendi vatanlarını, Kudüs'ün şeref ve izzetini savunmak için yapmış olduğu mücadele meşru ve kutsaldır. Bu mücadele asla bir terör eylemi değildir. Terörist, Filistin halkını katleden, topraklarını işgal eden Aksa'nın mahremiyetini ayaklar altına alan siyonist işgal rejimdir. Bu işgal ve katliam durdurulmalıdır. Tarih ve günümüz şahittir ki bu işgal çetesi kınama, açıklama ve protestolardan değil, sadece güçten anlar."

Ölmez, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın sadece saldırıya uğradığı zaman değil daima gündemde olması ve Filistinlilerin işgalden kurtuluşu için somut adımlar atılması gerektiğini aktararak, şunları söyledi:

"İşgal rejimini zulüm ve işgalinde pervasızlaştıran Müslümanların birlik olamamalarıdır. İki milyarlık İslam Ümmeti'nin gözü önünde bu katliamların yapılması kabul edilemez. İzzetli ve şerefli Müslümanlar, gençlerimiz, kadınlarımız, alim ve yöneticilerimiz bu zilleti kabul etmemeli. Aksa'nın izzeti ve özgürlüğü için birleşmeli ve ayağa kalkmalıdır."

Program, yapılan duanın ardından sona erdi.

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İsrail, Mescit, İşgal, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Elazığ'da protesto edildi - Son Dakika


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