İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Kayseri'de protesto edildi - Son Dakika

Kayseri'de, İsrail polisinin işgal altındaki Kudüs bölgesindeki Mescid-i Aksa'da sivillere saldırmasına tepki gösterildi.

Beytülmakdis Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen programda, vatandaşlar Filistin'e destek amacıyla Fuar Alanı'nda bir araya geldi.

Burada araç konvoyu oluşturan vatandaşlar, Türkiye ve Filistin bayrakları ile NATO Caddesi, Sivas Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi ve Talas Bulvarı'nı geçerek Talas paraşüt iniş alanına vardı.

Derneğin kurucu başkanı Fevzi Konaç, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda özellikle ve bilinçli olarak, her ramazan işgalci İsrail'in oradaki Müslümanlara zulmettiğini söyledi.

Konaç, İsrail'e karşı durmanın sadece Kudüs'ün değil, kendi vatanlarının da geleceğine sahip çıkmak olduğunu belirtti.

Tekbir getiren grup, okunan duanın ardından dağıldı.

- Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.