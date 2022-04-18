İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Muş'ta protesto edildi - Son Dakika
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İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Muş'ta protesto edildi

18.04.2022 00:04
İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Muş'ta protesto edildi

Muş'ta İsrail polisinin işgal altındaki Kudüs bölgesindeki Mescid-i Aksa'da sivillere saldırmasına tepki gösterildi.

Muş'ta İsrail polisinin işgal altındaki Kudüs bölgesindeki Mescid-i Aksa'da sivillere saldırmasına tepki gösterildi.

İstasyon Caddesi Atatürk Çocuk Parkı önünde toplanan grup, kılınan teravih namazının ardından İsrail'in saldırılarını basın açıklamasıyla kınadı.

"Muş'tan Kudüs'e direnişe bin selam", "Direniş akidemizdir" yazılı dövizler taşıyan grup, İsrail aleyhinde slogan attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, İsrail'in her ramazan ayında Filistin ve Mescid-i Aksa'ya yönelik vahşi saldırılar düzenlediğini söyledi.

Siyonistlerin Mescid-i Aksa'nın kutsiyet ve mahremiyetini çiğneyerek sabah namazında saldırıya geçtiğini belirten Çağlayan, şunları kaydetti:

"Gerçek ve plastik mermilerin yanında gaz bombalarıyla mescitte namaz kılan cemaat ve murabıtlara saldırılmış, saldırıda yüzlerce Müslüman yaralanırken yüzlercesi esir alınmıştır. Bu vahşi ve barbar saldırılar kabul edilemez. Bu saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz. Siyonist işgal devam ettiği müddetçe bu saldırılar ve acılar devam edecek, şehitler verilecek, yaralılar olacak, Filistinli kardeşlerimiz muhacir olacak ve ümmet rahat yüzü görmeyecektir. Filistin halkının kendi vatanlarını, Kudüs'ün şeref ve izzetini savunmak için yapmış olduğu mücadele meşru ve kutsaldır."

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Muş'ta protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Muş'ta protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Muş'ta protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Muş'ta protesto edildi

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İsrail, Mescit, Aksa, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Muş'ta protesto edildi - Son Dakika


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