İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi
1 saat önce
Aksa Çalışma Grubu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde fanatik Yahudilerin İsrail askerlerinin koruması altında Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki amacıyla Endonezya'nın başkenti Cakarta'da gösteri düzenledi.
Aksa Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:19 Kaynak: AA
Çalışma Grubu, Kurban Bayramı
'nın ilk gününde fanatik Yahudilerin İsrail
askerlerinin koruması altında Kudüs
'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki amacıyla Endonezya'nın başkenti Cakarta'da gösteri düzenledi.
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