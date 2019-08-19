Son Dakika Haberleri: İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi
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İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

1 saat önce

Aksa Çalışma Grubu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde fanatik Yahudilerin İsrail askerlerinin koruması altında Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki amacıyla Endonezya'nın başkenti Cakarta'da gösteri düzenledi.

Aksa Çalışma Grubu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde fanatik Yahudilerin İsrail askerlerinin koruması altında Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki amacıyla Endonezya'nın başkenti Cakarta'da gösteri düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:19 Kaynak: AA
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