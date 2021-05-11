İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Çorum, Kastamonu, Çankırı ve Amasya'da protesto edildi - Son Dakika

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Çorum, Kastamonu, Çankırı ve Amasya'da protesto edildi

11.05.2021 00:33
İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Çorum, Kastamonu, Çankırı ve Amasya'da protesto edildi, System.String[]

İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ve Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması, Çorum, Kastamonu, Çankırı ve Amasya'da protesto edildi.

İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ve Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması, Çorum, Kastamonu, Çankırı ve Amasya'da protesto edildi.

Çorum'da sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Çorum İHH İnsani Yardım Vakfı binası önünde toplanan dernek üyeleri saldırıları protesto etti. Gruptakiler adına açıklama yapan dernek yöneticilerinden Mehmet Çalışkan, İsrail'in pek çok alanda hukuk tanımaz eylemler yaptığını, Kudüs'teki saldırının da bu eylemlerden sonuncusu olduğunu söyledi.

Dünyanın bu saldırılara sessiz kaldığını belirten Çalışkan, "Uluslararası hukuk, kamuoyu, sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri, barış örgütleri, siyasal kurumlar; Israil'in bu şımarık, işgalci ve kural tanımaz tavrına karşı bir an önce bir araya gelmeli ve elini taşın altına koymalıdır. Bu kurumlar İsrail'in tavrına karşı sessizliğini koruduğu müddetçe bu saldırılar devam edecek, Filistin'de barıştan ve uzlaşıdan söz etmek mümkün olmayacaktır. Tüm dünyadaki insanları, uluslararası mekanizmaları, adaleti ve hukuku savunan herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı bu işgal adımlarını durdurmaya çağırıyoruz." dedi.

Memur-Sen üyeleri ise Hürriyet Meydanı'nda bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Tekin Çınar, saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, İsrail'in durdurulması gerektiğini vurguladı.

Basın açıklamalarının ardından konvoy düzenlendi. İHH ve Memur-Sen üyeleri, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla kent merkezinde tur attı.

Kastamonu

İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları Kastamonu'da protesto edildi.

Memur-Sen Kastamonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programda, vatandaşlar araçlarıyla Karayolları Bölge Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Araçlarıyla konvoy oluşturan grup, buradan Cumhuriyet Meydanı'na kadar gitti.

Memur-Sen İl Başkanı İrfan Bakır, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in yaptığı zulmü kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Mescid-i Aksa'nın özgürleşmeden insanlığın özgürleşemeyeceğini ifade eden Bakır, "Herkes sussa da Filistin'de Kudüs'te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz. Orada, insanlığın haremine yapılan saldıra karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız, bu küresel kirli stratejiye karşı biz de burada direneceğiz." dedi.

Çankırı

Çankırı'da, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına ve Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalmasına tepki gösterildi.

Kardeş STK Platformu tarafından düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar yaklaşık, 200 araçlık konvoy oluşturarak kentte tur attı.

Kucaklama Taşı mevkisinde düzenlene basın açıklamasında grup adına konuşan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkan Yardımcısı Volkan Kavak, teröre karşı direnen yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandıklarını söyledi.

Mescid-i Aksa'nın barış dini İslam ve Müslümanların mabedi olduğunu belirten Kavak, "Bununla birlikte bu kutlu mabet barış ve huzur için bütün insanların haremidir. Herkes bilsin, duysun ve inansın ki Kudüs Filistin'dir, İslam şehridir, bütün inançların medeniyet birikimidir." dedi.

Filistin'in Siyonist işgalden, Filistinlilerin Siyonist vahşetten azade olunacağını ifade eden Kavak, şöyle konuştu:

"Bugün burada ve tüm Türkiye'de Kudüs dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçirmeye ve İsrail'in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz. Son olarak herkese sesleniyoruz ki tüm dünya halkları tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır."

Konuşmanın ardından dua edildi.

-Amasya

Amasya'daki protestoda, ellerine Türk ve Filistin bayrakları gruptakiler, Akbilek Meydanı'nda bir araya geldi.

İHH önderliğinde kentteki sivil toplum kuruluşlarından bazılarının temsilcileri ve üyeleri, araçlarıyla konvoy oluşturarak şehir merkezinde tur attı.

Yavuz Selim Meydanı'nda sona eren konvoyun ardından burada basın açıklaması yapan, Amasya İHH Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Akgül, Mescid-i Aksa ve Kudüs özgürleşinceye ve Filistin bağımsızlığına kavuşuncaya kadar mücadele devam edeceklerini vurguladı.

İsrail'in kirli bir sistem kurduğunu ve aldığı destekle kan dökmekten çekinmediğini vurgulayan Akgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin, manevi zemini Mescid-i Aksa olan bağımsız ve özgür bir devlettir. Siyonizmin bilindik illüzyonlarına aldırış etmeden, kapitalizm ve emperyalizmin sığınağı söylemlerin tazyikine kapılmadan bu kutlu mücadele devam edeceğiz."

Kastamonu, Protesto, İsrail, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Çorum, Kastamonu, Çankırı ve Amasya'da protesto edildi - Son Dakika


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