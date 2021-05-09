İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Erzurum'da protesto edildi - Son Dakika

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması Erzurum'da, protesto edildi.

Ellerine, Türk ve Filistin bayrakları alan İHH İnsani Yardım Vakfı Erzurum İl Temsilciliği üyeleri, araçlarla konvoy oluşturdu.

Otomobillerinin camlarına yapıştırdıkları Filistin bayraklarıyla klakson çalarak şehrin ana caddelerinde tur atan İHH üyelerine, vatandaşlar da evlerinin camlarını açarak alkış ve ıslıklarıyla destek verdi.

İHH İl Temsilcisi Cumhur Hakkı Çankaya, üyeler adına gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarının üçüncü günü olduğunu ve Filistin'de saldırılar dolayısıyla 250'nin üzerinde kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'in sözlü uyarılardan anlamadığını ifade eden Çankaya, şöyle konuştu:

"Zalimler saldırılarında kana doymuyor. Yarın Yahudiler için Kudüs günü ve yarın Mescid-i Aksa'ya daha çok saldırı yapacaklar. Filistin'deki bacılarımız, analarımız, dedelerimiz, ninelerimiz Mescid-i Aksa'yı savunurken, Erzurumlu Müslümanlar olarak, Erzurumlu vatandaşlar olarak bizler buna sessiz kalamazdık. En azından araç konvoyunu düzenleyerek onların yanında olduğumuzun bilinmesini istedik. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. İsrail bu kınamalardan laf anlamıyor. En kısa sürede bütün İslam devletlerinin yöneticilerinin bir müdahale şeklinde eylemde bulunmasını istiyoruz."

Kalabalık slogan attıktan sonra dağıldı.