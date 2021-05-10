İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Eskişehir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'te protesto edildi - Son Dakika

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Eskişehir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'te protesto edildi

10.05.2021 23:51
İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Eskişehir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'te protesto edildi, System.String[]

İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ve Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması, Eskişehir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'te protesto edildi.

İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ve Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması, Eskişehir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'te protesto edildi.

Eskişehir

İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması Eskişehir'de protesto edildi.

Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Mahmut Sami Ramazanoğlu Cami avlusunda toplanan kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve siyasi parti başkanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş İsrail aleyhinde slogan attı.

Grup adına burada açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar, Mescid-i Aksa'nın barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedi olduğunu hatırlattı.

Basın açıklamasının ardından etkinliğe katılanlar araçları ile konvoy oluşturdu.

Çanakkale

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırısını protesto etmek üzere Esenler Mahallesinde toplanan Memur-Sen'e bağlı sendika üyeleri ile bazı STK'ların temsilcileri, araçlarıyla şehir turu yaptı.

Memur-Sen Çanakkale Temsilcisi Suat Özen, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, İsrail'in son derece fütursuzca ve hayasızca saldırılarına devam ettiğini söyledi.

İsrail'in kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirdiğini belirten Özen, şunları kaydetti:

"Tam da bu yüzden, herkes sussa da, Filistin'de, Kudüs'te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlülerin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz. Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyor, biz de burada direnmeye devam edeceğiz bu kör düzene karşı yılmayacağız, usanmayacağız. Orada, insanlığın haremine yapılan saldıra karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız, bu küresel kirli stratejiye karşı biz de burada direneceğiz."

Topluluk üyeleri açıklamanın ardından Kızılay Kan Bağışı aracına giderek bağışta bulundu.

Yalova

Kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve sendikaların çağrısıyla yüzlerce araçtan oluşan konvoyla İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırıları protesto edildi.

Vatandaşlar, Yalova Valiliğinden alınan izinle 90. Yıl Spor Salonu önünde toplandı. Araçlarla ilk olarak kent merkezinden geçerek Çiftlikköy ilçesine giden grup, daha sonra kent merkezine döndü.

Araçlarda Türk ve Filistin bayrakları açan grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Bilecik

Bilecik'teki protestoda, ellerine Türk ve Filistin bayrakları alan yaklaşık 200 araçlık grup, Bilecik Stadyumu'nda bir araya geldi.

İHH ve Memur-Sen önderliğinde kentteki sivil toplum kuruluşlarından bazılarının temsilcileri ve üyeleri, araçlarıyla konvoy oluşturarak şehir merkezinde tur attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren konvoyun ardından burada basın açıklaması yapan Memur-Sen Bilecik İl Temsilcisi Süleyman Akyıldız, Mescid-i Aksa ve Kudüs özgürleşinceye ve Filistin bağımsızlığına kavuşuncaya kadar mücadele devam edeceklerini vurguladı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da yaşanan gelişmeler nedeniyle yüreklerinin yandığını söyledi.

1967 yılından beri planlı bir şekilde Mescid-i Aksa'ya ve Filistin devletinin bulunduğu Kudüs şehrine bir öncekini aratan saldırılar düzenlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Adeta insan hakları savunucusu diye kendilerini adlandıranlar en temel insan hakkı olan din hürriyetini yaşama hakkını engelleyerek, İslam dini için en mukaddes günlerde bu saldırıyı yaparak Müslümanlara meydan okumaya ve dinimize bu noktada zarar verme gayreti içindedirler."

Açıklamaların ardından grup tarafından Kudüs'teki Müslümanlar için dua edilirken İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Çanakkale, Eskişehir, Protesto, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Eskişehir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'te protesto edildi - Son Dakika


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