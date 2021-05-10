İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Karaman'da protesto edildi - Son Dakika

Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırısını kınadı.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen platform üyeleri, Filistin bayrakları taşıdı. Gruptakiler, İsrail aleyhine slogan atarak, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere yönelik saldırıları protesto etti.

Platform Başkanı Yunus Özdemir, burada yaptığı konuşmada, her zaman Filistinlilerin yanında olduklarını söyledi.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu ifade eden Özdemir, şöyle devam etti:

"Bize düşen tarih boyunca vahyin, tebliğin ve mücadelenin merkezi olmuş bir beldeye sahip çıkmak, oranın bir İslam şehri olması için her türlü desteği o topraklara vermektir. Kudüs coğrafyamızın ayılmaz bir parçasıdır. Çünkü Kudüs demek Mekke, Medine demektir. Biz biliyoruz ki Kudüs'e sahip çıkmak Müslüman ya da değil tüm mazlumlarının dertleriyle dertlenmektir."

Grup, bir süre slogan atıp tekbir getirdikten sonra dağıldı.