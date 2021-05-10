İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi - Son Dakika

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması, Yesevi Alperenler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri tarafından İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan ve ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan dernek üyeleri "Katil, faşist İsrail" ve "Mehmetçik Kudüs'e" sloganları attı.

Gruba ellerinde Irak bayrakları bulunan Arap asıllı protestoculardan oluşan bir grup da katıldı.

Yesevi Alperenler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kürşat Mican, işgalci siyonist terör devleti İsrail'in bu ramazan ayında da caniliğine ve vandallığına devam ettiğini söyledi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet etmeyi engellediğini hatırlatan Mican, Filistin halkına yıllardır zulüm yapıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin bütün kurumları ile İsrail'in saldırgan tutumu karşısında tek ses olduğunu da ifade eden Mican, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere İsrail'e gereken tutumu gösterenlere teşekkür etti.