İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi - Son Dakika

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi

10.05.2021 15:17
İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi, System.String[]

Sakarya'daki sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filisitinlilere saldırmasını kınadı.

Sakarya'daki sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filisitinlilere saldırmasını kınadı.

Kentte 67 sivil toplum kuruluşunu (STK) temsil eden Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları tarafından Adapazarı ilçesi Atatürk Kültür Merkezi önünde düzenlenen basın açıklamasına katılan grup, "Özgür Filistin, Kahrolsun İsrail, Mescid-i Aksa Onurumuzdur" yazılı dövizler taşıdı.

İsrail aleyhine sloganlar atan grup adına açıklamayı okuyan Naci İris, mübarek ramazanda yapılan bu acımasız saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Saldırıyı gerçekleştiren işgalci terörist yapının, İslam'a ve Müslümanlara düşmanlığını bir kere daha açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan İris, "Bu saldırının provokatif bir girişim olduğunu düşünüyoruz. Bu saldırı, Filistinlileri yerlerinden etme politikalarının bir parçasıdır ve İsrail'in nihai hedefi o topraklarda hiçbir Müslüman bırakmamaktır." ifadesini kullandı.

İris, İsrail'in, Filistin devletinin ve toplumunun varlığını hiçe sayarak sistematik biçimde işgal ve soykırım suçları işlediğini dile getirerek, "Filistinli sivillerin yaralandığı bu acımasız saldırılar derhal sona erdirilmelidir. Dünya devletlerinin çağrılarına kulak tıkayan, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını tanımayan siyonist İsrail'in, İslam düşmanlığı ve Filistin'deki zulmü elbet bir gün son bulacaktır. Şimdi bizlere düşen görev, ilk kıblemizi işgale karşı savunmak ve kardeşlik şuuruyla Filistinli Müslümanların yanında yer almaktır." şeklinde konuştu.

"Mescid-i Aksa tüm Müslümanların kutsal mabedidir"

Uluslararası toplumu, din ve ibadet hürriyetine yönelik bu alçak saldırıya güçlü tepki vermeye, BM Güvenlik Konseyi ile BM Genel Kurulu'nun Filistin'le ilgili almış olduğu kararları uygulamaya çağıran İris, şunları kaydetti:

"İsrail zulmünü görmeyen kör vicdanlara rağmen, Filistinli kardeşlerimizin onurlu direnişi ve İslam dünyasının birliğiyle başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulacağına inancımız tamdır. Asla unutulmamalıdır ki, Kudüs, Filistin'in başkenti, Mescid-i Aksa da tüm Müslümanların kutsal mabedidir. ve bu böyle kalacaktır. Buradan İslam devletlerine de bir çift sözümüz var. İşgalci ve terörist İsrail ile ilişkilerde hiçbir zaman ve şekilde normalleşmenin olamayacağını İslam ülkelerinin liderleri görmeli. Yahudileri ve işgalci terörist İsrail'i lanetlerken, yaptıklarına aslında cesaret ve en büyük desteği veren kendilerine Müslüman diyen ülkeleri de şiddetle kınıyoruz."

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de bu zulmün bir an evvel sonlandırılmasını temenni ederek, insan hakları kuruluşlarını göreve davet etti.

Türkiyeli Müslümanların dünyanın neresinde olursa olsun kardeşlerinin derdinin derdi olduğunu dile getiren Yüce, Filistinlilere yönelik zulmün sona ermesi için dua etti.

Grup, bir süre slogan atıp tekbir getirdikten sonra dağıldı.

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi

Sivil Toplum Kuruluşları, Sakarya, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi - Son Dakika


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