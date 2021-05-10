İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Tokat'ta protesto edildi - Son Dakika

Tokat'ta sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırmasını kınadı.

Kentteki sivil toplum kuruluşları tarafından Yeraltı Çarşısı üzerinde düzenlenen basın açıklamasına katılan grup, "Özgür Filistin", "Kahrolsun İsrail", "Mescid-i Aksa onurumuzdur" yazılı dövizler taşıdı.

Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Melikşah Çağlar, 7 Mayıs Cuma günü İsrail saldırılarında 53 Filistinli vatandaşın yaralandığını söyledi.

Cuma gününden beri süren saldırılarda 400 kişinin yaralandığını belirten Çağlar, şöyle devam etti:

"İsrail'in son günlerde yaptığı saldırılar ve hukuk tanımazlık, yalnızca Müslümanların ilk kıblesi, yeryüzündeki en kutsal mekanlardan biri olan Mescid-i Aksa ile sınırlı kalmayıp, pek çok olayda kendini göstermiştir. Uluslararası hukuk, kamuoyu, sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri, siyasal kurumlar, İsrail'in bu şımarık, işgalci ve kural tanımaz tavrına karşı bir an önce bir araya gelmeli ve elini taşın altına koymalıdır. Bu kurumlar İsrail'in tavrına karşı sessizliğini koruduğu müddetçe bu saldırılar devam edecek, Filistin'de barıştan ve uzlaşıdan söz etmek mümkün olmayacaktır."

Dua edilmesinin ardından grup dağıldı.