İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Uşak ve Kütahya'da protesto edildi - Son Dakika

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırıları Uşak ve Kütahya'da kınadı.

Uşak'ta kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda bir araya gelen Uşak Kardeşlik ve Dayanışma Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Gruptakiler İsrail aleyhine sloganlar atarak saldırıları protesto etti.

Platform adına burada açıklamalarda bulunan Ahmet Buran, İsrail polisinin saldırılarında çok sayıda Filistinlinin yaralandığını anımsattı.

Yapılan bu saldırıların Müslümanlar için bardağı taşıran son damla olduğunu aktaran Buran, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuk, kamuoyu, sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri, barış örgütleri, siyasal kurumlar, İsrail'in bu şımarık, işgalci ve kural tanımaz tavrına karşı bir an önce bir araya gelmeli ve elini taşın altına koymalıdır. Bu kurumlar, İsrail'in tavrına karşı sessizliğini koruduğu müddetçe bu saldırılar devam edecek."

İsrail'in hukuksuz işlemleri için uluslararası kamuoyu önünde yargılanması gerektiğini söyleyen Buran, "Kim hangi kararı alırsa alsın Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs Filistin'in başkenti, Müslümanların mukaddes şehridir. Hukuksuz işgal durdurulmalı, İsrail, BM komitelerinden ve üye olduğu tüm uluslararası kurum ve kuruluşlardan çıkartılmalıdır." dedi.

Kütahya

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği öncülüğündeki çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, ikindi vakti Ulu Cami önünde bir araya geldi.

Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları taşıyan protestocular, "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Oluk oluk kan aksa kurtulacak El-Aksa", "Mescid-i Aksa onurumuzdur" sloganları attı.

Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, burada grup adına yaptığı konuşmada, Kudüs'te yaşananları protesto etmek için Türkiye'nin her yerinde Müslümanlar olarak bir araya geldiklerini belirtti.

İsrail'in, Filistin halkına yönelik zulmünü kınadıkları dile getiren Yenipazar, şöyle devam etti:

"Biz Allah şahit olsun diye onların zulmünü ilan ediyor ve kınıyoruz, ama onlar insanlığın bu kınamalarına aldırış etmeden zulümlerine devam ediyorlar. Ancak bizler en kısa sürede hem Kudüs'e hem Mescid-i Aksa'ya gideceğiz. Rabb'im bu nesle bunu gösterecek. Rabb'im bunların yaptığını görüyor ve bir bir yazıyor. Allah mühlet verir, asla ihmal etmez. Bu notları Rabb'imiz de tutuyor, biz de tutuyoruz. Bugün tutulan notlar, yarın çok ağır şekilde hesabı sorulacak notlardır. Bundan emin olun. İnşallah Kudüs biz yaşarken özgürleşecek."

Konuşmanın ardından Filistinli üniversite öğrencisi Naim Eyyubi tarafından dua edildi.