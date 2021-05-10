İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Zonguldak'ta protesto edildi - Son Dakika

Memur-Sen Zonguldak İl Temsilciliği, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırmasını kınadı.

Saldırıya tepki amacıyla düzenlenen konvoyda Türk ve Filistin bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla kentte tur atan üyeler, daha sonra Madenci Anıtı önünde bir araya geldi.

Memur-Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, burada yaptığı açıklamada, mazlumların yanında, zalimlerin de her zaman karşısında olduklarını söyledi.

Adaleti değil güçlünün hakimiyetini haykıran bir dünya düzeninde ısrarla ve inatla mazlumun yanında olmaya devam edeceklerini belirten Aşkar, "Tam da bu yüzden, herkes sussa da Filistin'in de Kudüs'ün de bizim canımız ciğerimiz olduğunu buradan haykırıyoruz. İsrail bir yalan üzerine kurulmuştur. Siyonist rejimin oluşturduğu bu yalan, dünya düzeni tarafından elbette yenilecektir. Kimileri, gücün oluşturduğu anaforda bunu göremeyebilir, pusabilir. Fakat biz zulmün abat olmayacağına inanıyoruz." dedi.

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.