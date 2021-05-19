İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere saldırıları Bursa'da protesto edildi - Son Dakika

Bursa'da çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeleri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Filistin ve Türk bayrakları açarak Ulu Cami önünde toplanan ve aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da bulunduğu grup, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Burhan Sayılgan, meydanda grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in hukuk, insan hakları, vicdan, merhamet ve tüm evrensel değerleri hiçe saymak suretiyle saldırılarının dozunu iyice artırarak devam ettirdiğini söyledi.

Filistinli Müslümanların evlerinden zorla çıkarıldığını ve yurtsuzlaştırıldığını belirten Sayılgan şöyle konuştu:

"Uluslararası insan hakları yargı kurumlarını İsrail'in hukuk ve insanlık dışı baskı ve saldırılarına karşı net bir tavır takınarak görevlerini yerine getirmeye ve saldırıları durdurmaya davet ediyoruz. Sorumluların yargılanmasını ve Filistin halkının zararlarının tazmin edilmesini de talep ediyoruz. Türkiye başta olmak üzere yeryüzünün tüm beldelerinde vicdan sahipleri meydanlara indiler. Bu birliktelik ve dayanışma ruhu İsrail'in sonu olacaktır. Mazlum halklar ayağa kalktıkça kendini yenilmez olarak addeden İsrail yenilecek ve darmadağın olacaktır."

Katılımcılar yürüyüş ve basın açıklaması sırasında İsrail yönetimi aleyhine slogan attı.