İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları TBMM Genel Kurulu gündeminde - Son Dakika

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları TBMM Genel Kurulu gündeminde

18.05.2021 17:59
İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları TBMM Genel Kurulu gündeminde, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "İnanıyoruz ki insanlığın vicdanı gerekeni yapacak ve terör devleti İsrail'in uygulamalarına hak ettiği cevap verilecektir.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "İnanıyoruz ki insanlığın vicdanı gerekeni yapacak ve terör devleti İsrail'in uygulamalarına hak ettiği cevap verilecektir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, terör devleti İsrail'in, 7 Mayıs 2021'de Mescid-i Aksa'da Filistinlilere alçakça saldırılarda bulunduğunu ve aynı gün Doğu Kudüs'ün birçok bölgesinde saldırılarına devam ederek, genç yaşlı, kadın çocuk demeden sivil insanları katlettiğini hatırlattı.

Başta ABD olmak üzere ırkçı, Darvinist, materyalist, sömürgeci, emperyalist bazı ülkeler ve uluslararası örgütlerin, Siyonist kıyıma çanak tuttuğuna değinen Akçay, "ABD ve bazı Batılı ülkeler, İsrail'in Siyonist işgal ve katliamlarının bir parçası olmaktan vazgeçmelidirler. Uluslararası kuruluşlar harekete geçmeli, Bosna'da, Kosova'da, Ruanda'da yaşanan soykırımlara benzer bir durumun yaşanmaması için somut adımlar atılmalıdır. Kudüs'ün geleceği, tüm dünyayı ilgilendirmektedir." dedi.

MHP'nin çözüm önerilerini paylaşan Akçay, şunları kaydetti:

"İsrail, saldırılarına derhal son vermeli, işgal ettiği yerlerden geri çekilerek ateşkes rejimi tesis edilmelidir. Kudüs'te her dinin, her kültürün, her etnik yapının ortak paylaşım ve yönetimini esas alacak kalıcı bir irade kurulmalıdır. Kudüs'e özel statü verilmeli, oluşacak bu statünün muhtevasını üç semavi dinin temsilcileri mutabakat içinde belirlemelidir. Bölgede eşit, adil ve iki devletli sistemin kurulması için Birleşmiş Milletler (BM) harekete geçmeli, inisiyatif üstlenmeli ve caydırıcılığını kullanmalıdır. BM ve İslam ülkeleri öncülüğünde oluşturulacak bir koruyucu gücün, çatışma ve gerginlik alanlarına konuşlandırılarak saldırıların engellenmesi gündeme alınmalıdır. 1967 öncesi sınırları dikkate alınarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti uluslararası camiada tanınmalıdır. Türkiye, tarih ve kültür hafızasının müstesna bir parçası olan Filistin için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Türkiye Kerkük'ten Kudüs'e, Telafer'den Kıbrıs'a, Kaşgar'dan Karabağ'a yapılan her saldırının, kurulan her tuzağın karşısındadır."

"Kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ramazan Bayramı süresince İsrail'in Filistin'e yönelik şiddeti, çocukların gözyaşları ve akan kanın, yürekleri dağladığını söyledi.

Kudüs'ün, dinlerin, kültürlerin buluşma noktası olduğunu ve daima barış içinde kalması gerektiğini vurgulayan Özkoç, "Gazze'de bugün yaşananlar hepimizi derinden yaralıyor, vicdanları parçalıyor. Filistin'de kanayan yaranın çözümü de bellidir. Çözüm, 1967 sınırları baz alınarak iki devletli bir yapının oluşturulmasıdır. BM'nin de karara bağladığı üzere, İsrail işgal ettiği topraklardan derhal çekilmelidir, Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik faaliyetlerine de son vermelidir." ifadelerini kullandı.

BM'nin, perşembe günü Kudüs gündemiyle toplanacağına işaret eden Özkoç, "Sayın Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığını yürütüyor olması bu noktada bir avantaja çevrilmeli ve Türkiye, BM nezdinde gerekli adımların atılması için etkin çaba göstermeli." dedi.

Özkoç, Filistin halkı için adalet talep ederek, "Kendi halkımız için mücadelesini verdiğimiz adalet, Filistin halkının ve tüm insanlığın hakkıdır. Bunun için ortak mücadele vermeliyiz. Filistin'i bölgemizde bağımsız bir devlet olarak görmek en büyük arzumuzdur. Kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz, bir an önce bölgenin barışa kavuşturulmasını istiyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

"Terör devleti İsrail'in uygulamalarına hak ettiği cevap verilecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, terör devleti İsrail'in, Filistin'de üç din için mukaddes olan Harem-i Şerif'te kadın çocuk, yaşlı genç bütün Filistinlilere karşı, Müslümanların ilk kıblesini hedef alarak yaptığı saldırıların, milletin yüreğini, İslam dünyasının ve insanlığın yüreğini dağladığını belirtti.

Uluslararası toplumun, başta BM olmak üzere insan hakları aktivistlerinin, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarına kulağını tıkadığını ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Mazlumların gür sesi ve mağdurların hür sesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz ve aziz milletimiz, bütün insanlığın vicdanına tercüman oldu. Bütün uluslararası toplumun dikkatini çekmek ve bu insanlığa karşı suçu izlememek için uluslararası toplumu göreve davet etmek üzere bir inisiyatif ortaya koyduk. İnanıyoruz ki insanlığın vicdanı gerekeni yapacak ve terör devleti İsrail'in uygulamalarına hak ettiği cevap verilecektir."

Genel Kurulda, yerlerinden söz alan milletvekilleri, 19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102'nci yılına ilişkin duygu ve düşüncelerini ifade etti.

Milletvekilleri, ayrıca Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı kutladı.

İsrail, Mescit, Terör, Aksa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları TBMM Genel Kurulu gündeminde - Son Dakika


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