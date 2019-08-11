İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları devam ediyor: 61 yaralı

Kurban bayramı namazının ardından Filistinlilere müdahale eden İsrail polisi, 61 Filistinliyi yaraladı.

Kurban bayramı namazının ardından Filistinlilere müdahale eden İsrail polisi, 61 Filistinliyi yaraladı. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırları devam ediyor. İsrail polisinin Kurban bayramı namazının ardından fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek için toplanan Filistinlilere müdahalesinde 61 kişi yaralandı. Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'da kıldıkları Kurban bayramı namazının ardından Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek için toplandı. İsrail polisi Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail polisinin müdahalesinde 61 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Yerel kaynaklar ise 5 Filistinli gencin gözaltına alındığını aktardı. İsrail polisinin müdahalesi sonrası yaklaşık bin 400 fanatik Yahudinin Mescidi Aksa'ya baskın düzenleyerek ayinler yaptığı aktarıldı. Mescid-i Aksa'da gerginliğin Yahudilerin baskısının ardından daha çok arttığı ve yeniden çatışma yaşandığı ifade edildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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