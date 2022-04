İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRILARI MARDİN'DE PROTESTO EDİLDİ - Son Dakika

İSRAİL'in Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya saldırıları, Mardin'de protesto edildi.

Mardin'de Demokrasi Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Nuhoğlu Camii'nde kılınan teravih namazının ardından, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıları protesto etti. Mescid'i Aksa'ya yönelik saldırılara ait fotoğrafların yer aldığı pankartları açan topluluk, Filistin halkına destek çağrısı yaptı. Topluluk adına burada açıklama yapan İsmail Çevik, siyonist işgal rejiminin her ramazan ayında Filistin genelinde ve Mescid-i Aksa'ya yönelik vahşi saldırılarını artırdığını ifade ederek, "Bir gelenek haline getirilen bu saldırılarla Müslümanların tepkisi ölçülüyor. Bayrama da buruk bir şekilde girmeleri hedefleniyor. Mübarek ramazan ayının ortasına geldiğimiz bu günlerde de siyonistler Mescid-i Aksa'nın kudsiyet ve mahremiyetini çiğneyerek sabah namazında her taraftan saldırıya geçtiler. Gerçek ve plastik mermilerin yanında gaz bombaları ile mescitte namaz kılan cemaat ve murabıtlara saldırmış, bu saldırılarda yüzlerce Müslüman yaralanırken yüzlercesi de kaçırılarak esir edilmiştir. Bu vahşi ve barbar saldırılar kabul edilemez. Bu saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz.? dedi. Grup, basın açıklamasından sonra dağıldı. (DHA)