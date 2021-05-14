İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları Sapanca'da protesto edildi - Son Dakika

Araçlarına Türk ve Filistin bayrakları takan vatandaşlar, korna çalarak ve çeşitli sloganlar atarak İsrail'i protesto etti.

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na erken seçim cevabı: Girdiği her seçimi kaybetmiş biri için çok cesurca sözler