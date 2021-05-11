İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki saldırıları Mersin'de protesto edildi - Son Dakika

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları Mersin'de protesto edildi.

Merkez Akdeniz ilçesinde Ulu Cami'de kılınan namazın ardından toplanan grup, Türkiye ve Filistin bayrakları taşıdı.

Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği eylemde, İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Grup adına konuşan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) İl Temsilcisi Resul Çelik, Mescid-i Aksa'nın, barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedi olduğunu söyledi.

Hem kutsal mabedin hem de Filistinlilerin bir kez daha saldırı altında olduğunu belirten Çelik, "Kudüs, bütün inançların medeniyet birikimidir. Herkes şunu görecek ki Filistin, özgür ve bağımsız yaşayacak. Filistin, siyonist işgalden, Filistinliler de siyonist vahşetten çok yakında azade olacaktır. İnanıyor ve iman ediyoruz, zulüm değil adalet hakim olacak." dedi.

Basın açıklamasının ardından İl Müftüsü Şaban Kondi öncülüğünde dualar okundu.