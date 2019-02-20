Son Dakika Haberleri: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik İhlalleri

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik İhlalleri

10 dakika önce

Bir grup Filistinli, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesine tepki gösterdi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik İhlalleri, System.String[]
Bir grup Filistinli, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesine tepki gösterdi. Filistinliler, öğle namazını Rahmet Kapısı önünde kıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:45 Kaynak: AA

İsrail, Aksa, Güncel
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