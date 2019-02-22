Son Dakika Haberleri: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik İhlallerine Tepki

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik İhlallerine Tepki

1 saat önce

İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesi, İstanbul'da protesto edildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik İhlallerine Tepki, System.String[]
İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesi, İstanbul'da protesto edildi.


Fatih Camisinde cuma namazı sonrası toplanan Uluslararası Minber-i Aksa Derneği üyeleri, "Mescid-i Aksa bölünemez" pankartı açtı.

Uluslararası Minber-i Aksa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Cahit Dinç, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Siyonist İsrail, Rahmet Kapısı'na zincir vurarak Müslümanların tepkisini ölçmeyi ve Mescid-i Aksa'yı mekansal olarak bölmeyi hedeflemektedir. Ancak Siyonist İsrail bilmelidir ki tüm Müslümanların kalbi Kudüs'te atmaktadır. Bu mübarek mekana yapılan her saldırı tüm İslam alemine yapılmış bir saldırıdır. Müslümanlar için Mekke ve Medine ne ise Kudüs de odur. Biz biliyoruz ki Kudüs kurtulursa ümmet kurtulur ve burada söz veriyoruz ki Kudüs özgür olana kadar durmayacağız ve susmayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:18 Kaynak: AA

İstanbul, Aksa, İsrail, Güncel
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