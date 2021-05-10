İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Batman'da protesto edildi - Son Dakika

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Batman'da protesto edildi

10.05.2021 22:49
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Batman'da protesto edildi, System.String[]

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırısı, Batman'da protesto edildi.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırısı, Batman'da protesto edildi.

Pınarbaşı Mahallesi Hamidiler Camisi'nde bir araya gelen Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırısını proteste etti. HÜDA PAR Batman Merkez İlçe Başkanı M. Şerif Durmaz burada yaptığı açıklamada İsrail'in Mescid-i Aksa'yı tamamen işgal etmek için fırsat kolladığı ve saldırılarını arttırdığını söyledi.

İsrail polis ve askerlerinin hiçbir ayrım gözetmeksizin Mescid-i Aksa'ya ve içerisindeki Müslümanlara gaz ve ses bombaları ve de plastik mermilerle saldırdığını anımsatan Durmaz, Filistinli Müslümanların bedenlerini Aksa'ya siper ederek işgale izin vermediklerini belirtti.

"Büyük bir kibir ve gururla gelen Siyonistler, bu izzetli direniş karşısında gerisin geri kaçmak zorunda kaldılar." diyen Durmaz, şunları söyledi:

"Siyonist işgalcilerin pervasızlığı onların gücünden veya cesaretinden kaynaklanmıyor. Onların, saldırılarını her gün biraz daha genişletmelerinin en büyük nedeni, İslam dünyasının dağınıklığı, duyarsızlığı ve kutsallarımıza yaptıkları saldırıları sözlü olarak kınamakla yetinen İslam ülkeleri yöneticilerinin samimiyetsizliğidir."

-"İsrail bir yalan üzerine kurulmuştur."

Batman Atatürk Parkı'nda bir araya gelen Düşünce ve İnanç Platformu üyeleri de İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik saldırısını kınadı.

Grup adına açıklama yapan Memur Sen Batman İl Başkanı Mehmet Ergin, İsrail'in bir yalan üzerine kurulduğunu söyledi. İsrail rejiminin bir gün yenileceğini ifade eden Ergin, "Kimileri, gücün oluşturduğu anaforda bunu göremeyebilir, pusabilir. Fakat biz zulmün abad olmayacağına iman etmişiz." dedi.

İsrail'in oluşturduğu kanlı politikalara karşı kulaklarını tıkayıp, başını kuma gömenlerin büyük bir hüsrana uğrayacağını dile getiren Ergin, "Biz biliyoruz ki İsrail, asırlara sari getto kültürüyle o bölgede hep düşman üreterek var olmaktadır. Evet İsrail korkularının esiridir ve İsrail holokost endüstrisinden beslenen lobilerin esiri olduğu için şiddeti politikalarının merkezine koymuştur. Kimileri bu söylediklerimize hamaset diyebilir. Fakat biz imanımızla buradayız, yüreğimizle buradayız ve tarih şuurumuzla buradayız. Tam da bu sebepten diyoruz ki korku ve şiddet üzerine inşa edilmiş hiçbir sistem ayakta kalamaz. Korku ve şiddetin üreteceği tek şey vardır o da terör." şeklinde konuştu.

Protesto, Batman, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Batman'da protesto edildi - Son Dakika


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